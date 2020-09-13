محمد شبانة فى لايف جديد على تليفزيون اليوم السابع فى الـ5 مساءً

يتجدد اللقاء مع الناقد الرياضى محمد شبانة، نجم الإعلام الرياضى ورئيس تحرير الأهرام الرياضى، اليوم الأحد، من خلال برنامجه "مع شبانة" فى بث مباشر "لايف" على تليفزيون "اليوم السابع" بمواقع التواصل الاجتماعى، للحديث عن آخر المستجدات الخاصة بالوسط الرياضى ومباريات الدورى، وعلى رأسها لقاء الزمالك وسموحة، والحديث عن الصفقات الجديدة للقطبين، وتداعيات رحيل رمضان صبحى عن الأهلى، وعودة كهربا لقائمة الأهلى بعد تغريمه مليون جنيه، والحديث عن ترتيبات بطولة الدورى واستعدادات المنتخبات للفترة المقبلة والتوقفات الدولية.

ويتناول محمد شبانه فى برنامجه جدول مباريات بطولة الدورى الممتاز كما يتطرق للحديث عن الصفقات الجديدة للقطبين الأهلى والزمالك فى الموسم الجديد والراحلين عن الفريق أيضاً، وأيضا مباراة الزمالك أمام الإنتاج الحربي، ومباراة الأهلي أمام الاتحاد السكندرى غداً.

الإعلامى محمد شبانة يظهر من خلال برنامجه "مع شبانة" على صفحة "اليوم السابع" 3 أيام أسبوعياً هى الأحد والثلاثاء والخميس فى الخامسة مساءً، ويتناول الأحداث الرياضية والملفات الخاصة بالانتقالات الصيفية وأيضاً أزمات اللاعبين مع أنديتهم، وكل جديد فى الوسط الرياضى.

ويتناول برنامج "مع شبانة" على صفحات "اليوم السابع" جميع الملفات والقضايا الرياضية على الساحة الكروية، وأهمها ما يدور داخل قطبى اللكرة المصربة وصفقاتهم الجديدة فى الانتقالات الصيفية.

