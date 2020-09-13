نيللى كريم: خلى عندكم ايمان أن كل حاجة نقدر نعديها مع بعض

ظهرت النجمة نيللى كريم، فى عدة مقاطع فيديو، نشرتها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى "انستجرام"، وهى تتحدث عن المواقف التى يجد الإنسان صعوبة فى تجاوزها، وأيضا لدعم الناجين من الاعتداءات، وقال نيللى فى مقاطع الفيديو التى نشرتها، "فى وسط زحمة الحياة معرضين لمواقف تأثر على حالتنا النفسية.. فى مواقف بتبقى تقيلة لدرجة أن البنى ادم مش عاوز يعيش أو يكلم حد .. ولا عاوز يكمل الحياة.. وفى ناس بتقدر تعدى المحنة ديه.. يتعلموا منها ويكونوا أقوى .. ويساعدوا ناس تانية .. خليك قوى .. خلى عندك ايمان أن كل حاجة نقدر نعديها مع بعض ونساعد بعض .. انت الأقوى".



نيللى كريم

وكانت النجمة نيللى كريم شاركت جمهورها بأحدث جلسة تصوير لها على البحر خلال قضاء إجازتها الصيفية بالجونة، وعلقت عليها عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، قائلة :"الجنة على الأرض".



نيللى

من ناحية أخرى قرر صناع مسلسل "بـ100 وش" للنجمة نيللى كريم والنجم آسر ياسين تأجيل تحضيرات الجزء الثانى من المسلسل بعد نجاح الجزء الأول فى شهر رمضان الماضى، وكشف الكاتب والسيناريست مدحت العدل عن تأجيله لعام 2022، والسبب هو أن المخرجة كاملة أبو ذكرى لا تعمل فى موسمين متتالين وتفضل أن تأخذ وقتا من الراحة لذلك تم تأجيل المسلسل.



