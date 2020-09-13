أب يقتل ابنه فى الشرقية لتعديه على والدته وإدمانه المخدرات

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، من ضبط عامل؛ لاتهامه بقتل نجله بعدة طعنات بأنحاء متفرقة بالجسد، وذلك بالقرب من صحة نفسية كان يُعالج فيها المجني عليه من إدمانه للمواد المُخدرة بدائرة مركز شرطة أبو حماد، وكان اللواء إبراهيم عبد الغفار، مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ بالعثور على جثة "أكرم.ع.ظ" 36 سنة، مُسجل سرقة ومُخدرات، مقتولًا بأحد الطرقات القريبة من مستشفى "العزازي" للصحة النفسية وعلاج الإدمان بدائرة مركز شرطة أبو حماد.

وتبين العثور على الجثة بها عدة طعنات بأنحاء متفرقة بالجسد، فيما تبين أن وراء ارتكاب الواقعة والد المجني عليه.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بالعاشر من رمضان، بإشراف العقيد مصطفى عرفة، رئيس فرع البحث الجنائي بالعاشر من رمضان، ورئاسة الرائد محمد أسامة، رئيس مباحث أول العاشر من رمضان، من ضبط المتهم داخل مسكنه بالمجاورة 36 بدائرة قسم شرطة أول العاشر.

وبمواجهة الأب، اعترف بما أسفرت عنه التحريات، وأنه قتل نجله لأن الأخير كان دائم التعدي على والدته، إذ استل سكينًا كان بحوزته وطعن نجله عدة طعنات بأنحاء متفرقة بالجسد قبل أن يضربه بحجر على رأسه، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.



