نقل الفيل حامد من منزله بساحل العاج بعد تدميره أراضي مزارعين وإخافتهم.. فيديو

يعيش الفيل الإيفورى "حامد" منذ سنوات في حديقة ساحل العاج والذي يعتبر جزءًا من فخر الحياة البرية الوطنية للبلاد، إلا أنه أصبح مصدر إزعاج للمواطنين المقيمين بالقرب من منزله القديم في حديقة أزاني الوطنية في جيتري، حيث بدأ أخيرًا في تدمير أراضي المزارعين وإخافة الناس.

وقال أحد السكان إيريك سيرج: "في البداية، مثل أي فيل، اعتقدنا أنه شعار ساحل العاج ويجب تكريمه". "ولكن بعد فترة، بدأ في النهاية في أن يصبح عدوانيًا للغاية، وبدأ المجتمع بأكمله في القلق بشأن وجوده".

وقال العقيد جيروم أك ، نائب المدير العام للغابات والحياة البرية في البلاد ، إن الفيل سيذهب "حيث لن يكون هناك المزيد من الإزعاج". واكد من جانبها اعدت السلطات منزل جديد له في ابيدجان لنقله ، حيث تأمل السلطات أن يكون آمنًا وأن يواجه مواجهات بشرية أقل إزعاجًا.

ووفق إفريقيا نيوز تقوم سلطات فوريان بمهمة صيد الفيلة البرية التي عطلت المجتمعات الزراعية ونقلها إلى أماكن أخرى في محاولة لإنقاذ أعدادها المتناقصة داخل الدولة.

كانت كوت ديفوار ذات يوم موطنًا لأكثر من 1100 فيل في موائل متنوعة. ومع ذلك ، يقدر الخبراء اليوم أنه لا يزال هناك حوالي 300 فقط - يسكنون في مجموعات صغيرة أو منعزلة ومعرضين للصيادين غير المشروعين الذين يبحثون عن أنياب عاجية للاتجار بها والأسواق الخارجية حيث تدرس الدولة الواقعة في غرب إفريقيا اعتماد قانون جديد للحفاظ على الأفيال الوطنية.

