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جهود كبيرة تبذلها الدولة المصرية والقيادة السياسية، فى مواجهة التعديات على الأراضى الزراعية، ومواجهة العشوائيات في مختلف المحافظات، والتى ستكون بنهاية 2020، تم الانتهاء من العشوائيات في مصر.
ورصد فيلم وثائقى جديد بعنوان " مصر تستحق" التحركات التى قامت بها الدولة فى كل شبر فى مصر، والتخطيط والتوسع والبناء والزراعة والصناعة فى مختلف المحافظات، ورغم التحديات التى واجهت الدولة على مدار السنوات الأخيرة.
وأضاف الفيلم الوثائقى:" أن أكبر التحديات الحالية هو التخلص من كل العشوائيات بنهاية 2020، وبناء 250 ألف وحدة سكنية كاملة المرافق بتكلفة 38 مليار جنيه".
وتابع التقرير:" مخالفات البناء رغم كل القوانين التى صدرت لتنظيم عمليات البناء إلا أن التجاوزات فضلت مستمرة، والنهاردة أى مخالف يقدر يقنن وضعه ويعيش باستقرار، وتقدر الدولة توفر له الخدمات والمرافق الأساسية، وبالتقنين ده هيكون علينا قيمة العقار، بورنا 400 ألف فدان من التسعينات حتى الآن، بدل الزراعة الأرض بلوكات خسرانية، واتوسعنا فى الأراضى الصحراوية، بالإضافة إلى 100 ألف فدان من الصوب الزراعية، التى تتنج آلاف من المحاصيل المختلفة وباستهلاك أقل".
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مصر تستحق.. هكذا أعادت الدولة الحياة بمسكن آمن وقضت على العشوائيات.. فيديو على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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