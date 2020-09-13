الأهلى يحتفل بعيد ميلاد فايلر مستعرضاً أرقامه مع القلعة الحمراء

حرص النادي الأهلى على الاحتفاء بعيد ميلاد مدربه الحالي رينيه فايلر من خلال الحساب الرسمي للفريق على موقع انستجرام، حين نشروا صورة المدرب السويسري وعلقوا عليها بكتابة : "نحتفل اليوم بعيد ميلاد مدربنا رينيه فايلر .. نتمنى لك عيد ميلاد سعيد".



فايلر مدرب الاهلى

ثم استعرضوا ارقامه مع الفريق منذ تولي مقعد المدير الفني للفريق حيت كتبوا أنه خاض مع الأهلي 39 مباراة منذ انضمامه للقلعة الحمراء، فاز فيهم في 31 مباراة، وحقق 6 تعادلات، في حين انتهت مباراتين فقط بالخسارة، كما سجل الفريق تحت قيادته كم كبير من الأهداف ممثلاً في 85 هدف.

من ناحية أخرى، تناقش لجنة التخطيط للكرة بالأهلى عدة ملفات هامة مع السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق في اجتماع مُرتقب سيتم عقده عقب حسم بطولة الدوري بشكل رسمي ، حيث ترغب اللجنة في الانتهاء من عدة أمور خاصة بفريق الكرة يأتي في مقدمتها تدعيمات الفريق خلال ميركاتو الصيف وكذلك ملف المُعارين وموقفهم من العودة للقلعة الحمراء بجانب الراحلين عن الفريق والصفقة الأجنبية المُقرر عقدها في الصيف الجاري ، وسيتحدد موعد الأجتماع المرتقب بين لجنة التخطيط والمدرب السويسري في غضون اليومين المقبلين بعد حسم بطولة الدوري رسمياً.

ويحتاج الأهلي الفوز على الاتحاد السكندري غدا الإثنين، من أجل التتويج بالدوري رسمياً للمرة الـ42 في تاريخه لكن المارد الأحمر قد يُتوّج رسمياّ باللقب إذا تعادل أو خسر الزمالك أمام الإنتاج الحربي مساء اليوم الأحد.

