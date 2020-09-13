أكد سامح شكرى وزير الخارجية أن التدخلات الخارجية فى ليبيا، تهدف لخدمة مصالح ذاتية، وهى مرفوضة تماما، وهناك من يجلب المقاتلين الأجانب إلى الساحة الليبية ويتعامل مع تنظيمات إرهابية تستهدف الأبرياء وكل ذلك أمر مرفوض .
وقال وزير الخارجية خلال مؤتمر صحفى مشترك مع نظيره الأرمينى بالقاهرة، إن مصر ستبذل كل الجهود للتوصل إلى توافق ليبى - ليبى، يؤدى إلى الاستقرار والانتقال من مرحلة مؤقتة إلى مرحلة دائمة، وانتخابات معبرة عن إرادة الشعب الليبى.
وعن التصريحات التركية الأخيرة، أضاف "شكرى" إذا لم تتوافق التصريحات التركية مع أفعال فلا أهمية لها.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر سامح شكرى: التدخلات الخارجية فى ليبيا مرفوضة.. ونسعى لتوافق ليبي - ليبي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع اليوم السابع وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.