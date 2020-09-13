سارة الطباخ والشرنوبى أمام المحكمة بسبب ألبوم "زى الفصول الأربعة"

قررت الدائرة السادسة بمحكمة القاهرة الاقتصادية، ندب خبير الملكية الفكرية لبيان طبيعة العلاقة بين شركة صوت الحب انترتينمنت للصوتيات والمرئيات، وسارة السيد محمد محمد الطباخ، وشهرتها "سارة الطباخ" بصفتها الممثل القانوني لشركة إيرث برودكشن Earth Production"، ومحمد فاروق أحمد الشرنوبي، وشهرته "محمد الشرنوبي"، فيما يخص ألبوم "زي الفصول الأربعة"

وكشفت أوراق القضية التي حصل اليوم السابع على نسخة منها، أن شركة صوت الحب طالبت بفسخ عقد الترخيص باستغلال محتوى فنى، بتاريخ 3 مارس 2019 مع "سارة الطباخ" بصفتها الممثل القانوني لشركة إيرث برودكشن Earth Production و لعدم تنفيذ التزاماتها الواردة فى العقد المبرم بينهما، وبرد جميع المبالغ المسددة من الشركة الطالبة الاولى كمقابل لعقد الترخيص موضوع الدعوى وقيمتها 900 ألف جنية مع إلزام المدعى عليها الأولى بالمصاريف.

وأكدت أوراق القضية انه بموجب التعاقد المبرم بين شركة صوت الحب، وسارة الطباخ، وهي الوكيل الإعلامي للمطرب محمد الشرنوبى بتاريخ 3 مارس 2019 على أن تقدم المحتوى الإعلامي الرقمي الخاص بألبوم المدعى علية الثاني "زي الفصول الأربعة"، على ان تقوم الشركة المدعية بسداد مقابل مادى قدرة 900 الف جنية، إلا أن "سارة الطباخ" بصفتها تسلمت المبالغ و لم تقم بتنفيذ التزامها التعاقدية.

صدر القرار برئاسة المستشارة مى حسين مصطفى رئيس المحكمة، والمستشار محمد نبيل عبد المعطى، والمستشار وليد سمير محمد، وامين السر مصطفى عبد الحميد.