أليسون بعد هاتريك محمد صلاح: بدأ الموسم جائعًا ويمنحنا الثقة للعمل بجدية

أعرب البرازيلي أليسون بيكر، حارس مرمى نادي ليفربول، عن سعادته بوجود النجم المصري محمد صلاح ضمن الفريق ومشاركته في اقتناص أول ثلاث نقاط بالدوري بعد فوز مثير على ليدز يونايتد، مؤكدا أن هاتريك محمد صلاح يمثل القوة وعلامة على أشياء قادمة من المصري لقلعة الريدز.

وقال اليسون بيكر حارس المرمى، عن بداية انطلاقه محمد صلاح بالدوري الإنجليزي، في تصريحات لموقع Liverpoolfc.com: "إنه جائع ، لقد بدأ الموسم جائعًا وأنا سعيد بسبب هذا. إنه لاعب مهم حقًا بالنسبة لنا، ويمنحه هذا الثقة ويدفع اللاعبين الآخرين أيضًا إلى العمل بجدية أكبر".

وتابع: "لدينا الكثير من الجودة مع الثلاثة الأمامية لدينا، في بعض الأحيان يسجل هدف واحد فقط ولكننا نعلم أن الجميع يمكن أن يتحسنوا من هذه المباراة في المرحلة الدفاعية والهجوم. إنها بداية جيدة لنا، ونحن نعرف ما كنا ننتظره وماذا سيكون موقف ليدز في المباراة".

واستكمل: "أعتقد أنهم فريق جيد حقًا يتمتع بمستوى جيد ولكن لديه قلب شجاع أيضًا. لقد جعلوا ليلتنا صعبة ولكني أعتقد أن ليلتهم كانت أكثر صعوبة بسبب الطريقة التي لعبنا بها، وأنا سعيد بوجود محمد صلاح في الفريق وأنه سجل ثلاثية في أول مباراة رسمية هذا الموسم. أنا سعيد حقًا بالنقاط الثلاث أيضًا".

وتألق محمد صلاح بشكل لافت فى المباراة الافتتاحية لفريق ليفربول ضد ليدز يونايتد بالدوري الإنجليزي مساء أمس، السبت، وأحرز "هاتريك" خلال اللقاء الذى انتهى بفوز الريدز 4/3 على ملعب "أنفيلد".

ووصل النجم المصرى محمد صلاح، جناح فريق ليفربول، إلى الهاتريك الثالث له فى الدوري الإنجليزي، بعد تسجيله ثلاثية، فى شباك ضيفه فريق ليدز يونايتد، فى المباراة التى حسمها الريدز، بنتيجة 4 – 3، والتى جمعت الفريقين مساء السبت، على ملعب "أنفيلد"، فى الجولة الأولى من الموسم الجديد للبريميرليج، ونجح محمد صلاح، فى تسجيل 3 أهداف "هاتريك"، فى شباك ليدز يونايتد، فى الدقائق 4، 33 و 88 من زمن المباراة، ليقود الريدز، لفوزا ثمينا، فى افتتاح الدوري الإنجليزي.

وأصبح محمد صلاح، ثانى أكثر اللاعبين الأفارقة تسجيلا للهاتريك، فى الدوري الإنجليزي، برصيد 3 مرات، بالتساوى مع النجم الإيفوارى السابق لفريق تشيلسي، ديديه دروجبا، والتوجولى إيمانويل أديبايور، مهاجم أرسنال ومانشستر سيتي السابق، وسجل الفرعون المصرى الهاتريك الأول فى شباك واتفورد، فى 17 مارس 2018، والثانى فى شباك بورنموث، فى 8 ديسمبر 2018.

