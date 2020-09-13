إصابة طبيبين وطفليهما فى حادث انقلاب سيارة على طريق بنى سويف الزعفرانة

شهد الطريق الصحراوى بنى سويف الزعفرانة، اليوم الأحد، حادث انقلاب سيارة ملاكى، ووقوع أربع إصابات تم نقلها إلى المستشفى بسيارات الإسعاف، حيث أصيب طبيب وطبيبة وطفليهما، اليوم الأحد، فى حادث انقلاب سيارة ملاكى بطريق "بنى سويف - الزعفرانة" وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم.
انتقلت سيارة إسعاف تابعة لمرفق بنى سويف إلى محل الواقعة، وتبين أن المصابين هم "على.ع م" 33 سنة، طبيب بمستشفى بنى سويف الجامعى، مصابا بجرح قطعى أعلى الحاجب 5 سم، وزوجته "إيمان.م.م" طبيبة أطفال بمستشفى بنى سويف العام مصابة باشتباه ما بعد الارتجاج، وطفليهما "عبد الرحمن" 9 سنوات مصابا بجرح قطعى أعلى الحاجب الأيمن، و"عمر" 6 سنوات مصابا باشتباه كسر فى الساق الأيمن، وجميعهم مقيمون بمحافظة بنى سويف، وتم نقلهم إلى قسم الاستقبال بأحد المستشفيات الخاصة بناءا على رغبتهم.
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