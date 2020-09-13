اخبار مصر.. انقطاع المياه عن العباسية و9مناطق بالقاهرة غدا من 9صباحا لمدة 12ساعة

نشر اليوم السابع خلال الساعات القليلة الماضية عددا من الأخبار الهامة على رأسها 7علان شركة مياه الشرب بالقاهرة ، قطع المياه عن عدة مناطق بالمحافظة وهي " هليوبوليس – روكسى - الخليفة المأمون - حدائق القبة - منشية الصدر - منشية البكرى - العباسية – حلمية الزيتون - حدائق الزيتون – المطرية – بعض مناطق عين شمس الشرقية والغربية " لمدة 12 ساعة اعتبارا من التاسعة صباح غدا الاثنين وحتى الساعة التاسعة مساء نفس اليوم ، نظراً لقيام الشركة الوطنية للطرق التابعة للقوات المسلحة بتنفيذ اعمال تطوير ميدان رنين بشارع مسطرد القديم مما يترتب عليه تحويل مسار خط المياه قطر 1200 مم بمحطة مياه مسطرد.

انقطاع المياه غدا عن 10 مناطق بمحافظة القاهرة لمدة 12 ساعة

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة ، قطع المياه عن عدة مناطق بالمحافظة وهي " هليوبوليس – روكسى - الخليفة المأمون - حدائق القبة - منشية الصدر - منشية البكرى - العباسية – حلمية الزيتون - حدائق الزيتون – المطرية – بعض مناطق عين شمس الشرقية والغربية " لمدة 12 ساعة اعتبارا من التاسعة صباح غدا الاثنين وحتى الساعة التاسعة مساء نفس اليوم ، نظراً لقيام الشركة الوطنية للطرق التابعة للقوات المسلحة بتنفيذ اعمال تطوير ميدان رنين بشارع مسطرد القديم مما يترتب عليه تحويل مسار خط المياه قطر 1200 مم بمحطة مياه مسطرد.

وزير الدفاع يكرم قادة القوات المسلحة المحالين للتقاعد وسيدة القطار

شهد الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى مراسم الاحتفال بتكريم عدد من القادة الذين أمضوا مدة خدمتهم بالقوات المسلحة وأحيلوا إلى التقاعد فى الأول من يوليو 2020، وذلك بحضور الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من قادة القوات المسلحة وأسرهم .

قام القائد العام بتقليد القادة المكرمين وسام الجمهورية من الطبقة الثانية الذى صدق على منحه لهم الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة تقديراً لجهودهم وتفانيهم فى أداء مهامهم الوطنية طوال مدة خدمتهم بالقوات المسلحة .

طقس مائل للحرارة غدا بالوجه البحرى والرطوبة 85% والعظمى بالقاهرة 34 درجة

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الإثنين، طقس مائل للحرارة رطب على القاهرة والوجه البحرى، والرياح معتدلة تنشط أحيانا، فيما تشهد السواحل الشمالية طقس معتدل وشبورة مائية صباحا، والرياح معتدلة، ويكون الطقس شديد الحرارة على جنوب سيناء والرياح معتدلة ، فيما ترتفع نسبة الرطوبة بالقاهرة والوجه البحرى 85%.

تنسيق 2020.. معامل جامعة القاهرة تستقبل طلاب الثانوية العامة لتقليل الاغتراب

قال الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، إن معامل تنسيق الجامعة مستمرة في استقبال طلاب الثانوية العامة، بعدما أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن فتح تقليل الاغتراب (مناظر وغير مناظر وفي حدود نسبة 10% ) لطلاب المرحلتين الأولى والثانية.

وزير الرى يعلن تشكيل لجنة لمتابعة الفيضان ووضع سيناريوهات التعامل

واصلت اللجنة الدائمة لتنظيم إيراد النهر، اجتماعاتها برئاسة الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري بحضور القيادات التنفيذية بالوزارة، لمتابعة موقف الفيضان لهذا العام ومتابعة حالة الأمطار علي النيل الأزرق والمياه الواردة وآلية التعامل معها.

واستعرضت لجنه تنظيم إيراد النهر موقف فيضان النيل، والإجراءات التى يتخذها كلاً من قطاع شئون مياه النيل، ومركز التنبؤ بقطاع التخطيط بالوزارة، من رصد وتحليل وتقييم لحالة الفيضان، و كميات المياه المتوقع وصولها حتى نهاية العام المائي الحالي 2021-2022 وأشارت البيانات إلى أنه متوقع بدء انحسار معدلات الأمطار على منابع النيل بنهاية شهر سبتمبر .

وزير النقل يعلن تطوير فورى لمحطة وورش عربات السكك الحديدية بمحافظة المنيا

تفقد الفريق مهندس كامل الوزير،وزير النقل، خلال جولته اليوم لمتابعة عدد من المشروعات التي تنفذها وزارة النقل بمحافظة المنيا، محطة رمسيس للسكك الحديدية بالقاهرة حيث تفقد الوزير الساحة الخارجية وشبابيك التذاكر واطمئن على تقديم كافة التسهيلات للركاب وشاهد الوزير العربتين النموذج الهيكلي الخاص بصفقة تصنيع وتوريد عدد 6 قطارات من شركة تالجو الإسبانية وحيث سيتم توريد اول قطار اعتباراً من مارس 2021، وذلك ضمن خطط تطوير وتحديث أسطول هيئة السكك الحديدية.

"مصر تستحق".. هكذا قضت الدولة على العشوائيات.. وثائقى يرصد الإنجازات فى القطاعات المختلفة.. بناء 250 ألف وحدة سكنية بتكلفة 38 مليارا.. والتوسع بالأراضى الصحراوية لتوفير آلاف المحاصيل بعد فقدان 400 ألف فدان خصبة

جهود كبيرة تبذلها الدولة المصرية والقيادة السياسية، فى مواجهة التعديات على الأراضى الزراعية، ومواجهة العشوائيات فى مختلف المحافظات، والتى ستكون بنهاية 2020، تم الانتهاء من العشوائيات فى مصر.

ورصد فيلم وثائقى جديد بعنوان " مصر تستحق" التحركات التى قامت بها الدولة فى كل شبر فى مصر، والتخطيط والتوسع والبناء والزراعة والصناعة فى مختلف المحافظات، ورغم التحديات التى واجهت الدولة على مدار السنوات الأخيرة.



