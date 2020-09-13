وزير الأوقاف يعتمد 48 مليون و953 ألف جنيه لعمارة المساجد

اعتمد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف اليوم الأحد، مبلغ (48,953,200) جنيه، من موازنة الوزارة لعام 2020 / 2021م، كدفعة أولى لعمارة بيوت الله (عز وجل) فى الربع الأول من العام المالى الحالى.

وكان الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، أعلن أنه فى إطار خطة وزارة الأوقاف لإحلال وتجديد وصيانة المساجد وفرشها، والاهتمام ببيوت الله (عز وجل) معنى ومبنى، وتقوم الوزارة خلال شهرى سبتمبر وأكتوبر 2020 بافتتاح (314) مسجدا، تم إحلالها وتجديدها، منها (121) مسجدًا من موازنة الوزارة ومواردها الذاتية منهم خمسة مساجد إنشاء جديد.

وأكد جمعة، أن ما تم إنجازه في عمارة المساجد خلال 6 سنوات بناءً جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا أو فرشًا أو صيانةً غير مسبوق في تاريخ مصر، وأن ردّ الوزارة على أهل الشر وجماعات الفتنة والضلال التي تعمل على قلب الحقائق إفكًا وزورًا وبهتانًا دائمًا يأتي بالأفعال والأدلة والبراهين، فالأرقام لا تكذب ولا تتجمل، ويكفي أن نعلم أن ما أنشئ إنشاء جديدًا في 6 سنوات تجاوز 1200 مسجد، وأن ما تم إحلاله وتجديده وصيانته تجاوز 3600 مسجد.