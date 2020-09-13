برشلونة خارج سباق المنافسة على ضم مبابي

بدأ التكهن حول وجهة النجم الفرنسي كيليان مبابي المقبلة، بعد التقارير الصحفية التى تحدثت عن قيام اللاعب بإبلاغ مسئولى باريس سان جيرمان، برغبته فى الرحيل عن صفوف الفريق الباريسي، مع نهاية الموسم الجارى، وعدم نيته فى تمديد عقده مع النادى، وكانت صحيفة "ميرور" الإنجليزية، قد أشارت اليوم الأحد، إلى أن النجم كيليان مبابي أخطر إدارة باريس سان جيرمان برغبته فى الرحيل عن صفوف الفريق مع نهاية الموسم الجارى، لخوض تجربة جديدة خارج فرنسا، حيث يستهدف اللعب فى الدوري الإسباني أو الإنجليزي، فى الفترة المقبلة، وذكرت صحيفة "سبورت" الإسبانية، أن برشلونة، لا يفكر فى الحصول على خدمات كيليان مبابي، نجم الفريق الباريسي، على الرغم من أن اللاعب رفض تمديد عقده، الذى ينتهى فى صيف عام 2022.
أضافت الصحيفة، أن بعض الأراء داخل النادى الكتالونى، تحفز المسئولين للحصول على خدماته، من أجل أن يكون خليفة النجيم الأرجنتيني ليونيل ميسي، وأشارت إلى أن الصراع سيكون ثلاثي بين ريال مدريد، مانشستر سيتي وليفربول، من أجل الحصول على كيليان مبابي، ولكن البارسا سيكون خارج هذا السباق.
جدير بالذكر أن، مبابي، يغيب عن باريس سان جيرمان، بسبب إصابته بفيروس كورونا المستجد، خلال فترة تواجده فى معسكر منتخب فرنسا، أثناء خوض مواجهتى السويد وكرواتيا، فى دورى الأمم الأوروبية.
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