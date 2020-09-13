المغرب تسجل 2251 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت المغرب خلال الـ24 الساعة الماضية 2251 حالة جديدة من الإصابات بفيروس كورونا، ليصل العدد الإجمالى إلى 86686، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، وأوضحت وزارة الصحة المغربية انها سجلت أيضا 25 حالة وفاة بالفيروس، ليبلغ عدد الوفيات 1578، فيما ارتفع العدد الإجمالى لحالات الشفاء إلى 67528، مشيرة إلى أن عدد الحالات الموجودة حاليا فى طور العلاج هو 17580، من بينها 266 حالة خطيرة.



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