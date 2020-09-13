موناكو يتقدم لوصافة الدوري الفرنسي بثنائية ضد نانت.. فيديو

حقق فريق موناكو الفرنسي، فوزا ثمينا على ضيفه نانت، بهدفين مقابل هدف، فى المباراة التى أقيمت بينهما مساء اليوم، الأحد، على ملعب "لويس الثانى" ضمن منافسات الجولة الثالثة من الموسم الجديد لمسابقة الدوري الفرنسي، حيث سجل هدفى فريق الإمارة الفرنسية، السنغالى سفيان ديوب فى الدقيقة الخامسة من بداية اللقاء، ويليام جوبيليس فى الدقيقة 65، فيما سجل لودوفيتش بلاس هدف نانت الوحيد فى الدقيقة 61 من زمن المباراة.

وقاد موناكو فى لقاء اليوم، المدير الفنى الكرواتى نيكو كوفاتش بعد شفائه من الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

بتلك النتيجة يرتفع رصيد موناكو إلى 7 نقاط ليحتل المركز الثانى فى جدول ترتيب الدورى الفرنسى بفارق الأهداف عن رين المتصدر، فيما يتواجد نانت فى المركز العاشر برصيد 4 نقاط.

وتختتم مباريات الجولة بمواجهة باريس سان جيرمان وضيفه أولمبيك مارسيليا على ملعب "حديقة الأمراء" فى التاسعة مساء.



