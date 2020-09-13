وزير الإسكان يصدر أكبر حركة تنقلات بين نواب ومعاونى أجهزة المدن الجديدة

أصدر الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، قرار بإجراء أكبر حركة تنقلات وتغيرات بين معاونى ونواب أجهزة المدن الجديدة، وشمل القرار أكثر من 16 مدينة جديدة.

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