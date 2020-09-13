فيديو.. أبو جبل يظهر مبتسمًا ويصافح "دكة" الإنتاج بعد استبعاده من التشكيل

ظهر محمد أبو جبل، حارس مرمى الزمالك، مبتسما خلال نزوله إلى ستاد القاهرة الدولى، للتواجد على مقاعد بدلاء الفريق الأبيض أمام الإنتاج الحربى، بعد قرار الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للفريق بإشراك محمود جنش فى حراسة مرمى الفريق الأبيض بالتشكيل الأساسى أمام الإنتاج الحربى، في المباراة المقرر المقامة حاليا، باستاد القاهرة الدولى في افتتاح منافسات الجولة السابعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز، والتى يديرها تحكيمياً أمين عمر، ويدخل الزمالك هذا اللقاء وفي رصيده 52 نقطة يحتل بها المركز الثاني بعد أن خاض 26 مباراة فاز في 15 وتعادل في 7 وخسر 4 وسجل 36 هدفاً مقابل 20 في شباكه بينما يتواجد الإنتاج الحربى في المركز التاسع برصيد 30 نقطة من 25 مباراة تفوق في 7 وتعادل في 9 وخسر مثلها وأحرز 22 هدفاً وتلقت شباك الفريق 27 هدفاً.

كما توجه أبو جبل لمصافحة مقاعد بدلاء الإنتاج الحربى وقام بتقبيل مختار مختار المدير الفنى للفريق ومصافحة زملائه بالإنتاج المتواجدين على مقاعد البدلاء، حيث لم يخض الحارس الإحماء رفقة محمود جنش ليتردد بعض الأنباء حول ذلك الأمر قبل أن يظهر الحارس فى الملعب مبتسما خلال توجهه إلى مقاعد بدلاء فريقه.

وجاء تشكيل الزمالك كالتالى:

حراسة المرمى: محمود جنش.

خط الدفاع: أحمد عيد ومحمود علاء ومحمود الونش وإسلام جابر.

خط الوسط: طارق حامد وإمام عاشور ومصطفى فتحى وأحمد زيزو ومحمد أوناجم.

خط الهجوم: مصطفى محمد.

ويتواجد على مقاعد بدلاء الزمالك كل من محمد أبو جبل وحاتم سكر ومحمد عبد الغني ومحمد حسام بيسو وكريم بامبو وسيف فاروق جعفر وحسام أشرف وأسامة فيصل وعمر السعيد، ويفتقد الزمالك لجهود كلا من فرجانى ساسى ويوسف أوباما وأشرف بن شرقى وحازم إمام والكونغولى كابونجو كاسونجو وشيكابالا ومحمد عبد الشافى للإصابة.