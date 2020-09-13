إسرائيليون يغلقون مدخل مطار بن جوريون لمنع نتنياهو من السفر لواشنطن .. فيديو

احتشد مئات الإسرائيليين للتظاهر ضد بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلى، وأغلقوا مدخل مطار بن جوريون لمنعه من السفر إلى العاصمة الأمريكية "واشنطن".

وأظهرت لقطات فيديو تداولها العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعى، تظاهر المئات ضد بنيامين نتنياهو، مطالبين برحيله عن الحكومة، مؤكدين أنهم لن يغادروا الساحات حتى يستقيل.

وفى وقت سابق، شهدت مدينة القدس المحتلة احتجاجات من آلاف الإسرائيليين أمام مقر إقامة رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو، احتجاجا على الأوضاع الاقتصادية المتردية فى إسرائيل جراء تفشى وباء كورونا المستجد.

ورفع المتظاهرون علم إسرائيل و"الأعلام السوداء" ضد بنيامين نتنياهو ردًا على إجلاء الخيام التى أقامها المتظاهرون بالقرب من مقر رئيس الوزراء الإسرائيلى بمساعدة أنصاره ومؤيده، حيث هتف المتظاهرون ضد نتنياهو مطالبين إياه بالاستقالة فورا.

وكانت صحيفة "معاريف" ذكرت أن آخر استطلاع للرأى فى إسرائيل أظهر تراجعًا كبيرًا فى شعبية رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو وحزب الليكود الذى يتزعمه على خلفية الإخفاق فى إدارة أزمة الموجة الثانية من فيروس كورونا.



إسرائيليون يغلقون مدخل مطار بن غوريون لمنع سفر نتنياهو لواشنطن



مظاهرات ضد نتنياهو