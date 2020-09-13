لاعبو الأهلي يحتفلون بعيد ميلاد فايلر في برج العرب

احتفل لاعبو النادي الأهلي بعيد ميلاد السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الموافق اليوم الأحد على هامش معسكر الفريق في برج العرب قبل مواجهة الاتحاد السكندري المرتقبة المقرر اقامتها غداً الاثنين والتي تأتي ضمن مباريات الجولة 26 من بطولة الدوري العام، ويحتفل فايلر بعيد ميلاده الـ44 قبل ساعات من مواجهة الاتحاد السكندرى، التى يضمن الفوز بها تتويج الأهلى بطلا للدورى، وهو الأمر الذى يدفع نجوم القلعة الحمراء لتقديم هدية عيد الميلاد لمدربهم الشاب بالاحتفال بالتتويج بالدوري الأول في تاريخه مع الأهلى.

وأكد مسؤولو اتحاد الكرة للأهلي أنه يحتاج لنقطتين فقط من أجل حسم بطولة الدوري رسميًا وليس 3 نقاط ، لأن في حالة التساوي مع الزمالك في عدد النقاط ستميل كفة المواجهات المباشرة لصالح الأحمر الذى فاز اعتبارياً بهدفين دون رد ثم خسر بثلاثة أهداف مقابل هدف فى الدور الثانى، وتنص لائحة لجنة المسابقات على أنه فى حال تساوى نتيجة مباراتي الذهاب والإياب فى فارق الأهداف يتم احتساب الهدف الذى سجله الفريق خارج ميدانه بهدفين، وبذلك فى حال تعادل الزمالك مع الإنتاج الحربى فى المباراة المقبلة بينهما يُتوج الأهلي رسميًا بالدوري، ذلك لأن أقصى عدد من النقاط سيصل له الزمالك خلال الموسم الحالي هو 71 نقطة وهو نفس عدد نقاط الأهلي حاليًا.

ويتربع الأهلى على عرش صدارة أندية الدورى برصيد 71 نقطة بعدما لعب 26 مباراة حقق الفوز في 23 لقاء وتعادل مرتين وخسر مرة واحدة وكانت أمام الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدف فيما سجل لاعبوه 63 هدفاً وتلقت شباكه ثمانية أهداف كأقوى دفاع وهجوم في المسابقة

وتعاقدت إدارة النادي الاهلي مع رينيه فايلر يوم 31 أغسطس 2019، بعقد مدته سنة واحدة، وقامت بتمديد تعاقده عاماً أخر في يونيو الماضى ، وقاد المدرب السويسرى المارد الأحمر في 39 مباراة فاز في 31 لقاء وتعادل في 6 وخسر مباراتين واحدة في دوري الابطال الافريقى أمام النجم الساحلى التونسى والثانية أمام الزمالك في الدوري خلال أغسطس الماضى.

فايلر قاد الأهلى للفوز بكأس السوبر المصري 2018 بهزيمة الزمالك 2/3 في ملعب برج العرب بالاسكندرية، قبل أن يخسر بفارق ركلات الجزاء الترجيحية 3/4 أمام الزمالك في نسخة كأس السوبر المصري 2019 التي أقيمت في الإمارات ، واستطاع الترشح إلى نصف نهائي دوري ابطال افريقيا على حساب صنداونز الجنوب أفريقي ليضرب موعداً مع الوداد المغربى ، بالإضافة لإقترابه من حسم لقب الدوري لصالح المارد الأحمر للمرة الخامسة على التوالي والثانية والأربعين في تاريخ الأهلى محققاً سلسلة من الأرقام القياسية وقبل نهاية المسابقة بأسابيع طويلة .



