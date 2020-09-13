العالم هذا المساء.. سوريا تتغلب على أحزانها وتبدأ العام الدراسى.. آلاف المتظاهرين يتجهون إلى وسط العاصمة البيلاروسية .. عراقيون يتسلقون جبل سافين.. مجموعة أزياء رامى العلى .. أنشيلوتى يهزم مورينيو

كثيرة هى الأحداث التى يشهدها العالم، منها ما تم تسجيله بمجموعة من الصور التي ترصد الحدث وتنقله أمام أعين الجميع، لذا يحرص اليوم السابع على عرض عددا منها في العالم هذا المساء .

سوريا تتغلب على أحزانها وتبدأ العام الدراسى رغم الدمار



على الرغم من الرعب الذى يعيشه أهالي سوريا من الانفجارات وزيادة عدد إصابات كورونا، افتتحت المدارس أبوابها لاستقبال التلاميذ لإعادة رسمة البسمة على وجود الأطفال وفق إجراءات احترازية فى ظل أزمة كورونا، فى ظل مطالبة كثيرين من أولياء الأمور على منصات التواصل الاجتماعي بتأجيل العام الدراسي، وأطلقوا حملة "لا لافتتاح المدارس في سوريا في ظل الوباء"، خوفاً على أولادهم من العدوى.

وأصدرت الحكومة قراراً ينص على أن افتتاح المدارس وأن الحضور إلزامى وفق إجراءات احترازية مشددة من توزيع الكمامات بشكل مجانى وقالت وكالة الأنباء السورية: "توجه نحو 3735521 طالبا وتلميذا من مختلف المراحل التعليمية بكل المحافظات إلى 13280 مدرسة مع اتخاذ وزارة التربية الاستعدادات اللازمة لبدء العام الدراسى الجديد 2020-2021 وتأمين عودة آمنة وصحية للطلاب والأطر التعليمية في ظل الإجراءات الاحترازية للتصدي لفيروس كورونا".



اتخاذ وزارة التربية الاستعدادات اللازمة لبدء العام الدراسي الجديد



إجراءات وقائية داخل الفصل



مدارس سوريا تفتح أبوابها لاستقبال الطلاب

مجموعة أزياء رامى العلى لخريف وشتاء 2020.. مقتبسة من الثمانينات

يعد مصمم الأزياء السوري العالمي رامي العلي أحد أشهر المصممين العرب في العالم، الذين تحرص العديد من النجمات على اختيار بعض إطلالاتهن من مجموعاته المميزة، خاصة من الفساتين، وقد قد مؤخرًا وفقًا لموقع مجلة "elle" فقد قدم مجموعته التاسعة الجديدة من فساتين خريف وشتاء 2020 مؤخرًا، والذي تكون من 26 تصميمًا اعتمد فيهم على مزج الألوان.

اعتمد رامي العلي في تصميم فساتينه على اسلتهام أفكاره من الثمانينات من القرن الماضي، للاحتفاء بجمال تلك الحقبة، والتي حملت في طياتها الكثير من الأفكار الملهمة في مجال الموضة والتصميمات والأزياء، وأراد المصمم الاحتفاء بجمال أزياء هذا العقد.

قدم أيضًا أشكال مختلفة لفساتين السهرة شديدة الأناقة والفخامة، وأعاد التنانير والأكتاف المكشكشة والشرائط الجانبية إلى ساحة الموضة والأزياء، ولم يغفل فكرة اختيار الألوان المناسبة لتلك الحقبة فاختار ألوان مختلفة مثل التركواز والليموني ولون التوت، كما مزج الكثير من درجات الألوان، وكذلك الأقمشة مثل الأورجانزا والحرير والكريب والساتان والتول، ولم تقتصر المجموعة التي قدمها على الفساتين فقط، بل قدم أيضًا الجامبسوت الساتان بألوان زاهية كالأصفر على سبيل المثال.



إطلالة من تصميم رامي العلي



جامبوست أزرق



فستان أسود

أنشيلوتى يهزم مورينيو فى معركة إيفرتون و توتنهام فى الجولة الافتتاحية للبريميرليج

حقق فريق إيفرتون الإنجليزى، فوزا صعبا على مضيفه توتنهام هوتسبير، بهدف دون مقابل، فى المباراة التى أقيمت بينهما مساء اليوم، الأحد، على ستاد توتنهام هوتسبير، ضمن منافسات الجولة الأولى من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج" بالموسم الجديد 2020-2021، حيث انتهى الشوط الأول بين الفريقين بالتعادل السلبى، وفى الشوط الثانى، نجح دومينيك كالفيرت لوين فى تسجيل هدف الفوز لصالح إيفرتون فى الدقيقة 55 من زمن المباراة عن طريق ضربة رأسية، بهذه النتيجة، يحصد "التوفيز" تحت قيادة المدرب الإيطالى كارلو أنشيلوتى، أول ثلاث نقاط فى مشواره بالموسم الجديد للدوري الإنجليزي فيما يبقى السبيرز بقيادة مورينيو بدون أى رصيد من النقاط.



احتفال كالفيرت ليوين مع لاعبى إيفرتون



كالفيرت ليوين لحظة تسجيل هدف المباراة



مورينيو وأنشيلوتى قبل إنطلاق المباراة

الخضرة والماء والهواء النقى حاضرة أعلى قمة جبل سافين.. مغامرات تسلق الجبال فى أربيل



عاد شباب الأكراد العراقيين لرياضة كانت مهجورة لسنوات وهى تسلق الجبال ، حيث عاد الأكراد لتسلق قمة جبل سافين فى محافظة إربيل ، وتعتبر مغامرة تسلق الجبال رياضة شاق من نوع فريد، للوقوف على الحياة من خلال القمم العالية.

يعتبر جبل سفين فى محافظة إربيل من المعالم السياحية المميزة، حيث يبلغ ارتفاعه حوالى 1800متر فوق سطح البحر، تبعد مدينة شقلأوة التى تحتضن الجبل مسافة 50 كم عن مركز مدينة أربيل، وتقع بين جبل سفين وسورك، وتعرف باسم (عروس كوردستان) .

وهى من أغنى المصايف نظراً لطبيعتها الخلابة ومياهها العذبة ، اطلقت عليها هذه التسمية كونها تحتوى على العديد من عيون المياه والاشجار ما يشكل عاملا جإذبا للسياح العراقيين والاجانب .

تمتاز أراضي الاقليم بوفرة السهول، الوديان، التلال والمرتفعات، الجبال و السلاسل الجبلية، هذا فضلا عن احتوائها على مجموعة من القمم الشــاهقة، نذكر منها على سبيل المثال " قمة هلكورد"، التي تقع ضمن سلسلة جبل حصاروست و تعد أعلى قمة جبلية في كوردستان و عموم العراق، وفق ارتفاع ناهز ٣٦٠٧ مترا.

وتسلق الجبال هى نوع من أنواع الرياضة، فهى التحدى والمثابرة من خلال وضع اليدين والقدمين على الصخور أو الثلج للوصول إلى القمة.



متسلقون أكراد عراقيون يأخذون استراحة على جبل سافين فى أربيل



متنزهون أكراد عراقيون يمشون على جبل سافين فى أربيل



متنزهون أكراد عراقيون يمشون على جبل سافين



متنزهون أكراد عراقيون

آلاف المتظاهرين يتجهون إلى وسط العاصمة البيلاروسية



توجه آلاف من المتظاهرين، اليوم الأحد، إلى قصر الاستقلال مقر إقامة رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو وسط العاصمة مينسك، وذكرت وكالة أنباء سبوتنيك الروسية أنه تم تطويق ساحة القصر من قبل قوات حفظ النظام وقوات الجيش، كما تم تجهيز خراطيم المياه لتفريق المتظاهرين.

من جانبها، قامت عناصر الشرطة بإغلاق الطريق المؤدية إلى ساحة نيزوفيسيموست (الاستقلال)، حيث توجد المباني الحكومية الرئيسية.

وبدأت احتجاجات المعارضة في بيلاروسيا في 9 أغسطس، بعد الانتخابات الرئاسية، التي فاز بها للمرة السادسة الزعيم البيلاروسي الحالي ألكسندر لوكاشينكو، وحصل، وفقًا للجنة الانتخابات المركزية، على 80.1 % من الأصوات.