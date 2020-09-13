الأهلي يحتاج للفوز على الاتحاد لحسم الدوري بعيداً عن نتيجة الزمالك والإنتاج

يحتاج فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي للفوزعلى الاتحاد السكندري بأي نتيجة غداً الاثنين في المواجهة المقرر اقامتها بينهما على ملعب برج العرب والتي تأتي ضمن مباريات الجولة 26 من بطولة الدوري العام لحسم لقب الدوري العام رسمياً، بغض النظر عن نتيجة مواجهة الزمالك والإنتاج الحربي المقامة حالياً على ملعب ستاد القاهرة في افتتاح مباريات الأسبوع.

وذهب البعض أنه في حالة تعادل أو خسارة الزمالك أمام الإنتاج الحربي سيتوج الأهلي مباشرة ببطولة الدوري العام مباشرة قبل مواجهة الاتحاد السكندري إلا أن الواقع ليس كذلك لأن المقاولون العرب في حالة فوزه بجميع مبارياته المقبلة سيصبح يملك في جعبته 71 نقطه، وهو نفس رصيد الأهلي الحالي قبل مواجهة زعيم الثغر ونتيجة المواجهات المباشرة بين الأهلي والمقاولون لم تحسم لعدم إقامة مباراة الدور الثاني بينهما.

وكشف مسئولو اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة، أن الجلسة التي عقدتها اللجنة مع أحمد أحمد رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، كاف، لحسم تأجيل مباريات نصف نهائى دورى أبطال افريقيا ، شهدت تأكيد اللجنة الخماسية لرئيس الكاف على انهاء الدورى فى حالة التأجيل قبل 20 أكتوبر المقبل.

وأوضحت اللجنة لأحمد أحمد أن قرار تأجيل مباريات نصف نهائي ونهائي بطولتي دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية لشهر أكتوبر المقبل، سيساعد الاتحاد المصرى على إنهاء الدورى الممتاز قبل الموعد المعلن من الاتحاد الافريقى لتحديد الأندية الأربعة المشاركة فى بطولتي دوري الأبطال والكونفدرالية وهو 20 أكتوبر.

وأعلن الاتحاد الأفريقي تعديل مواعيد مبارياته بحيث تقام مباريات ذهاب نصف نهائي دورى الأبطال يومي 16 و17 أكتوبر، فيما سيكون الإياب يومي 23 و24 أكتوبر، وسيجرى النهائي يوم 6رنوفمبر المقبل.



