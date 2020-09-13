فيديو.. داعية يمني يتعرض للطعن في إندونيسيا

انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يوثق لحظة الاعتداء على الداعية اليمني علي جابر، وتعرضه للطعن خلال محاضرة في إندونيسيا.
وأفادت "سبوتنيك" أن الشاب اقتحم فجأة المحاضرة، وطعن الداعية بسكين في ذراعه اليمنى.
وحاول المهاجم الهروب إلا أن العشرات من الحاضرين تمكنوا من الإمساك به وضربه قبل تسليمه إلى السلطات.
علي جابر هو داعية يمني، مولود في السعودية ويحمل الجنسية الإندونيسية.
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