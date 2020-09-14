كارتيرون: تأجيل نصف نهائى أبطال أفريقيا خاطئ والمنافسون خائفون من الزمالك

قال الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للزمالك، إن لاعبى الفريق الأبيض، أبطال، قائلا:"خضنا 11 مباراة في 37 يوما، ونعد من أكثر الفرق في العالم فى لعب هذا الكم من المباريات في هذا الوقت القصير وده ضغط كبير علينا، وأنا فخور جدا باللاعبين فهم المجموعة الرائعة التى حصدت السوبر الإفريقى والمصرى وتأهلوا لنصف نهائى دورى أبطال إفريقيا"، وجاء تعليق كارتيرون عقب نهاية لقاء فريقه أمام الإنتاج الحربى فى الجولة الـ27 بالدورى والذى أقيم مساء اليوم، الأحد، على ستاد القاهرة الدولى، وانتهى بفوز الزمالك بهدف نظيف.
وعلق كارتيرون على أحداث لقاء الإنتاج فى المؤتمر الصحفى للمباراة قائلا:"كان ماتش صعب جداً و واجهنا صعوبات كتير، و احنا بدنياً كان المستوى أقل، و ده بسبب ضغط المباريات، واللاعبين كانوا يقاتلوا على المباراة بكل قوة"، وفيما يخص الحارس الذى سيتواجد فى لقاء نصف النهائى بدورى أبطال إفريقيا قال:"على مواقع التواصل الاجتماعى في ضغط كبير وعايزين يأثروا على رأيي، لكن أنا مش هاغير رأيي، و عندنا حراس على أعلى مستوى ولكن لم أستقر حتى الآن على حارس الزمالك فى إفريقيا".
وتابع كارتيرون:"احنا الفريق الوحيد اللي ماطلبش تأجيل أفريقيا، و لا ضغطنا ، وأنا ماعرفش الفرق طلبت تأجيل ليه ممكن يكونوا خايفين؟، لكن أنا بشكرهم على التأجيل في مصلحتنا بسبب ضغط المباريات، ولا أفهم سبب تأجيل الكاف، كان من الممكن أن نتبع نظام بطولة أوروبا و نتجمع في دولة واحدة و نلعب المباريات والتأجيل سيأثر على مستوى الفريق ، بعيداً عن الاجهاد و كان من الممكن أن نختار دولة اخرى غير المغرب للعب المباريات واستكمال البطولة وأنا رافض التأجيل، الكاف يقوم بمد المباريات كل فترة و تأجيلها بعد تحديد الموعد".
وأوضح المدرب أنه لا يوجد لديه لاعبيه يسددون على المرمى من خارج منطقة الجزاء سوى مصطفى محمد وهذه نقطة سلبية وسيعمل على تطويرها في الفترة المقبلة.
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