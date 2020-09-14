آلاف المتظاهرين يتجهون إلى وسط العاصمة البيلاروسية ..صور

توجه آلاف من المتظاهرين، اليوم الأحد، إلى قصر الاستقلال مقر إقامة رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو وسط العاصمة مينسك.

وذكرت وكالة أنباء سبوتنيك الروسية أنه تم تطويق ساحة القصر من قبل قوات حفظ النظام وقوات الجيش، كما تم تجهيز خراطيم المياه لتفريق المتظاهرين.

من جانبها، قامت عناصر الشرطة بإغلاق الطريق المؤدية إلى ساحة نيزوفيسيموست (الاستقلال)، حيث توجد المباني الحكومية الرئيسية.

وبدأت احتجاجات المعارضة في بيلاروسيا في 9 أغسطس، بعد الانتخابات الرئاسية، التي فاز بها للمرة السادسة الزعيم البيلاروسي الحالي ألكسندر لوكاشينكو، وحصل، وفقًا للجنة الانتخابات المركزية، على 80.1 % من الأصوات.