سكان منشية ناصر يفضحون جماعة الإخوان الإرهابية ويهتفون للرئيس بعد تسلمهم وحدات جديدة.. سيدة للرئيس: كنا فى الشارع سترتنى أنا وعيالى ربنا يسترك.. محافظة القاهرة تسكن 4600 أسرة جديدة بالأسمرات والمحروسة.. فيديو

رداً على كذب الجماعة الإرهابية، وما تبثه من أكاذيب وتشويه الحقائق، يرصد اليوم السابع مواصلة أجهزة محافظة القاهرة أعمال تسليم سكان المناطق العشوائية وحدات جديدة مجهزة بالكامل بالمشروعات الجديدة، ضمن خطة الدولة لتطوير المناطق العشوائية، حيث يتم الأن نقل سكان مناطق "اسطبل عنتر بمصر القديمة، وعزبة الصفيح بروض الفرج، ومناطق مختلفة بمنشأة ناصر" وتسكينهم بمشاريع الأسمرات 3 والمحروسة 1.

وأكدت محافظة القاهرة أنه تم تسكين 2800 أسرة تقريبا بحى الاسمرات 3 حتى الأن، من مناطق مختلفة بالمناطق العشوائية أخرهم مناطق اسطبل عنتر ومنشأة ناصر والدويقة، كما تم نقل وتسكين 1800 أسرة بمشروع المحروسة 1 بمدينة السلام، ويتم حاليا نقل سكان منطقة عزبة الصفيح الكائنة بحى روض الفرج شمال القاهرة.

ورصد "اليوم السابع" فرحة الأهالى بتسلمهم الوحدات السكنية الجديدة بمدينة الأسمرات، حيث تسلموا وحدات سكنية بكامل الأثاث والأجهزة الكهربائية، معبرين عن فرحتهم بالزغاريد، والدعاء للرئيس السيسى، وترديد هتافات "سيسى – سيسى – تحيا مصر"، مؤكدين أنهم تم انقاذهم من معناة السكن وسط العشوائيات.

وقالت إحدى السيدات بعد تسلمها وحدة بالأسمرات: اشكرك يا سيادة الرئيس سترتنى أنا وعيالى ربنا يسترك كنا مرميين فى الشارع"، مرددة هتافات للرئيس، مؤكدة أن موظفى حى الأسمرات تواجدوا معهم حتى الساعة الرابعة فجرا لتسليمهم الوحدات السكنية.

وأضافت محافظة القاهرة أن مشروع الأسمرات 3 طاقته الاستيعابية تسع 7440 أسرة، حيث أن الوحدات السكنية موزعة على 124 عمارة، بها اسانسير، وتتكون من أرضى و9 أدوار متكررة، وتحتوى كل عمارة على 60 وحدة، و176 محلا تجاريا متنوع الاستخدام، وبه 4 ملاعب متعددة الأغراض وملعب كرة قدم، وحمامى سباحة، ومبنى اجتماعى، وحديقة أطفال، و4 حضانات على مساحة 460 مترا لكل حضانة، و4 وحدات صحية بالمساحة نفسها، وساحة انتظار سيارات تسع ألف سيارة، علاوة على إنشاء مسجد وكنيسة ومخبز آلى، إلى جانب مدرسة ثانوية للتعليم الصناعى.

ويضم مشروع المحروسة ( 1 ) 128 عمارة بها 3168 وحدة سكنية، ويتم تسكينه حاليا، وبمجرد الانتهاء من تسكينه سيتم البدء في تسكين مشروع المحروسة 2 والمجهز أيضا، حيث يضم مشروع المحروسة ( 2 ) 67 عمارة بها 1608 وحدة سكنية، كما تم تخصيص عمارتين لتسكين المرأة المعيلة عبارة عن وحدات صغيرة.

ووفرت محافظة القاهرة وسائل لنقل أمتعة المواطنين من المناطق العشوائية الجارى نقلها، لمدينة الأسمرات بالمقطم والمحروسة بالسلام، كما تابعت إدارة التسكين تسلم الأسر وحداتهم البديلة والتأكد من وجود كافة التجهيزات بها قبل التوقيع على الاستلام، حيث يتسلم السكان وحدة بها "غرفتى نوم مؤثثة غرفة للأطفال وغرفة رئيسية للنوم، وطقم انترية وسفرة ونيش وثلاجة وبوتجاز وغسالة نصف أتوماتيك وسخان وشاشة ورسيفر، بالإضافة إلى تواجد عدادات الغاز والكهرباء والمياه".