التليفزيون هذا المساء.. الرى: نتابع موقف الفيضان على مدار الساعة.. رئيس لجنة مكافحة فيروس كورونا يتقدم مع ابنه للخضوع لتجارب اللقاح الجديد.. التنمية المحلية تؤكد تجاوز عدد طلبات التصالح اليوم مليون و40 ألف طلب

تناولت برامج التليفزيون مساء الأحد، العديد من القضايا والموضوعات المهمة، التى تشغل بال المواطن المصرى وشغلت الرأى العام، والتى جاء على رأسها..

الرى تؤكد متابعتها لموقف الفيضان على مدار الساعة ووضع سيناريوهات للتعامل

قال المهندس محمد السباعى المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والرى، إن أجهزة الوزارة ترفع درجة الاستعداد لموسم الفيضان الذى يبدأ في أول أغسطس من كل عام ولمدة 3 شهور، موضحاً أن هناك متابعة لموقف الفيضان على مدار الساعة ووضع سيناريوهات التعامل معه.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "رأى عام"، على فضائية "TEN"، مع الإعلامى عمرو عبد الحميد، أن أن منسوب المياه يتم متابعته ساعة بساعة وهو من أهم أدوار المنوط بها ويعد في معدلات آمنة، لافتاً إلى أن السد العالى وبحيرة ناصر يستطيع استيعاب المياه الواردة ونستطيع إدارة الفيضان بشكل أمثل.

وأوضح أن الفيضان يختلف حجمه ونوعه كل عام، وكل المؤشرات تقول أنه فوق معدلات المتوسط هذا العام، كل منشآت السد العالى قادرة على التعامل مع منسوب المياه، ونزود ونخفض المنصرف من السد حسب الاحتياج، وونخفض المنصرف نتيجة القدرة على تفريغ الشبكة الداخلية، لأننا قادمين على موسم سيول ويجب أن نستوعب المياه لكى لا تحدث أى أخطار أو كوارث، وهو من أهم التحديات التى نواجهها.

رئيس لجنة مكافحة فيروس كورونا يتقدم مع ابنه للخضوع لتجارب اللقاح الجديد

قال الدكتور حسام حسنى رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا بوزارة الصحة، إنه جارى العمل بمنتهى القوة على ملف التجارب السريرية للقاح كورونا لبث الأمل للعالم كله، موضحًا أن اللقاح يمثل أملا لينقذ العالم للوقاية من وباء كورونا أو التقليل من خطورته.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "صالة التحرير"، على فضائية "صدى البلد"، مع الإعلامية عزة مصطفى، أن شروط تسجيل المتطوعين، 18 سنة فأعلى ولديه جنسية مصرية ويقيم فى مصر ولديه الأهلية لمتابعة التجربة، وأن يكون سليما خلال 14 يوما قبل تلقيه اللقاح، وألا يكون يعانى من حساسية أو أمراض عصبية مثل التشنج أو الصرع، وألا يكون ممن لديهم أمراض مزمنة من الكبد والكلى والسكر والضغط والقلب، ممنوع نقل الدم خلال 3 أشهر.

وأشار إلى أن مراحل التجارب السريرية للقاح تتم فى مرحلة الأمان بعدد محدود، ثم مرحلة فاعلية المصل، ثم مرحلة عدد أكبر من المتطوعين، مؤكدا أن المصريين لن يكونوا فئران تجارب، ولن تتم التجربة إلا بشهادات علمية تؤكد أن اللقاح أثبت فاعلية بالتجربة الأولى والثانية، ويمكن أن تحدث بعض الأعراض الدقيقة أو بعض الآلام، أو الالتهابات الموضعية والتي تستغرق يومين أو ثلاثة.

وتابع: "أنا شخصيا تقدمت للحصول على التطعيم، وكذلك ابنى تقدم بالتطوع في تجربة اللقاح"، لافتاً إلى أن التسجيل يتم في الموقع الإلكترونى بوزارة الصحة.

وذكر أنه لو التجربة تمت سيكون هناك لقاح فى مصر، حيث إننا نحتاج 6 آلاف متطوع لتجربة اللقاح لتنتهى مرحلة الدراسة ويبدأ التصنيع.

وزارة التنمية المحلية تعلن تجاوز عدد طلبات التصالح اليوم مليون و40 ألف طلب

قال الدكتور خالد قاسم المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، إنه مع التخفيضات التى شهدتها قيم التصالح، حدثت اليوم طفرة فى عدد طلبات التصالح الموجودة بجميع أنحاء الدولة المصرية، حيث تجاوز عدد الطلبات المليون و40 الف طلب.

وأكد المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، خلال مداخلة هاتفية، اليوم الأحد، مع برنامج "خبر اليوم" التى تقدمه الإعلامية لما جبريل، على فضائية ON E TV، أن اللواء محمود شعراوى محافظ التنمية المحلية، أصدر لجميع المحافظين، بتقديم التيسيرات للمواطنين، ومد ساعات العمل بالمحافظات للحفاظ على التباعد الاجتماعى، وكذلك زيادة عدد الموظفين والمشرفين، مع وجود الرقابة المستمرة حتى للحفاظ على مسافات التباعد.

وأضاف الدكتور خالد قاسم المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، أنه تم التأكيد صباح اليوم على جميع المحافظات بقبول أى طلبات وأى مستندات موجودة، بحيث يتم استكمالها فى مدى زمنى شهرين عقب انتهاء فترة جدية التصالح، وذلك للحفاظ عن الثروة العقارية، واستكمال البنية الأساسية فى جميع المحافظات، لأن أموال المصالحات سوف يتم توجيهها لتستخدم فى رفع الإمكانيات فى تلك المحافظات.

وأشار الدكتور خالد قاسم، إلى أنه وفقا لقرارات رئيس الجمهورية تم تعميم أسعار التصالح للقرى والعزب والنجوع 50 جنيه، كذلك الأمر لمحافظات مصر كلها قامت بإجراءات تخفيض سعر التصالح بنسب متفاوتة، فالقاهرة تراوحت من 20 إلى 70%، والوادى الجديد تم التخفيض فيها لـ 60 %.

وأوضح الدكتور خالد قاسم المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، أن الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أعلن عن تخفيض قيم التصالح فى مخالفات البناء للنشاط السكنى بالمدن الجديدة.

وزير الرياضة يؤكد حرص الدولة على خروج بطولة كأس العالم لكرة اليد بشكل لائق

قال الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة: "أنجزنا صالات كأس العالم لكرة اليد خلال عامين، وهذا يعتبر إنجازا"، مضيفا أن هناك لجنة عليا برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية 18 وزيرا مهتمة تماما بكأس العام لكرة اليد وخروجه بأكمل وجه.

وأضاف، خلال حواره عبر سكايب مع الإعلامية لبنى عسل عبر برنامجها الحياة اليوم المذاع على قناة الحياة، أن وجود كل هذا العدد من القيادات التنفيذية يسير مع العمل التكاملى للدولة المصرية، مضيفا أنه تلقى العديد من الإشادات الدولية على التنظيم الرائع لقرعة بطولة كأس العالم لليد.

وتابع: "إننا نحرص على خروج بطولة كأس العالم لكرة اليد بشكل لائق واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، ونتابع كل ما هو جديد فيما يخص كورونا وكيف تتعامل باقى الدول مع الفعاليات الكبيرة فى ظل تفشى الفيروس".

وأوضح أن الأحداث الرياضية الكبرى من أفضل التسويق للدول المنظمة وتعد عامل جذب سياحى، مضيفا أن حفل قرعة كأس العالم لكرة اليد بسفح الأهرامات شاهده أكثر من مليار شخص حول العالم، والرئيس أكد ضرورة خروج بطولة العالم لكرة اليد بشكل يليق بمكانة مصر فى العالم.



