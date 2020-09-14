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اتحاد الكرة يعلن جدول بقية أسابيع الدورى.. وختام المسابقة قبل نهاية أكتوبر

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أعلنت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم مواعيد الجولات المتبقية لمسابقة الدوري الممتاز  فيما عدا الجولة الأخيرة، ويتضمن جدول المواعيد جميع المباريات المؤجلة في المسابقة، إضافة إلى المباراتين المتبقيتين من دور الـ16 لبطولة كأس مصر ومباراتين من دور الـ8 للبطولة.

وصرح المهندس حسام الزناتي مدير مسابقات الاتحاد أن هناك عدة أسباب لعدم إعلان مواعيد الجولة الأخيرة، في مقدمتها الرغبة فى إقامة المباريات المؤثرة  نتائجها فى هبوط بعض الفرق فى توقيت واحد، وكلما اتضح الموقف تقلص عدد هذه المباريات مما يسهل إقامتها فى توقيت واحد.

 

أضاف مدير إدارة المسابقات بالاتحاد أنه في كل الأحوال ستقام الجولة الأخيرة قبل نهاية أكتوبر المقبل.

 

 

 

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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