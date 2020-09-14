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أعلنت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم مواعيد الجولات المتبقية لمسابقة الدوري الممتاز فيما عدا الجولة الأخيرة، ويتضمن جدول المواعيد جميع المباريات المؤجلة في المسابقة، إضافة إلى المباراتين المتبقيتين من دور الـ16 لبطولة كأس مصر ومباراتين من دور الـ8 للبطولة.
وصرح المهندس حسام الزناتي مدير مسابقات الاتحاد أن هناك عدة أسباب لعدم إعلان مواعيد الجولة الأخيرة، في مقدمتها الرغبة فى إقامة المباريات المؤثرة نتائجها فى هبوط بعض الفرق فى توقيت واحد، وكلما اتضح الموقف تقلص عدد هذه المباريات مما يسهل إقامتها فى توقيت واحد.
أضاف مدير إدارة المسابقات بالاتحاد أنه في كل الأحوال ستقام الجولة الأخيرة قبل نهاية أكتوبر المقبل.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر اتحاد الكرة يعلن جدول بقية أسابيع الدورى.. وختام المسابقة قبل نهاية أكتوبر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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