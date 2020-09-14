النطق بالحكم فى قضية الطالب المتهم بالتحرش بمعيدته فى أسوان اليوم

تشهد محكمة جنايات أسوان فى دائرتها الثانية، برئاسة المستشار محمد غريب، اليوم الاثنين، النطق بالحكم فى قضية طالب كلية التربية الرياضية جامعة أسوان المتهم بالتحرش بمعيدته أثناء امتحانات الفصل الدراسى الأول للعام الجامعى المنقضى 2019/2020.

وكانت استمعت هيئة المحكمة إلى أقوال "خلود.ا.ع" مدرس مساعد بكلية التربية الرياضية جامعة أسوان، والتى حررت محضراً بقسم شرطة أول أسوان حمل رقم 19 لسنة 2020 إدارى، تتهم فيه الطالب "محمود.م.ا"، بالفرقة الثانية بكلية التربية الرياضية بجامعة أسوان، بالتحرش اللفظى والجسدى، وأن الطالب تعرض لها بعد انتهاء لجنة الامتحان رقم 6 بمقر الكلية خلال الفصل الدراسى الأول للعام الجامعى المنقضى 2019/2020 وحاول التحرش بها لفظياً، وأيضاً عن طريق لمس أماكن حساسة من جسدها، ومحاولة إظهار "عضوه الذكرى" لها – على حد أقوالها - وذلك عقب انصراف باقى زملائه فى اللجنة، ومنعه من الغش.

كما استمعت الهيئة القضائية إلى أقوال الطالب المتهم، والذى أنكر محاولة التحرش جملة وتفصيلاً، وأشار إلى أنه حاول يتأكد فقط من تدوين بيانات صحيحة على ورقة الإجابة ولم يتعرض لها، مضيفاً "فى أقواله" أنه تعرض للشتم والإهانة أثناء محاولة التوسل إليها.

وكان قاضى الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات أسوان المستشار محمد على السيد، أحال القضية رقم 79 لسنة 2020 كلى جنايات أسوان، المتهم فيها "محمود.م.ا"، بالفرقة الثانية بكلية التربية الرياضية بجامعة أسوان، بالتحرش بـ"خلود.ا.ع" مدرس مساعد بكلية التربية الرياضية جامعة أسوان، خلال جلسة 25 يوليو الماضى، إلى دائرة أخرى لاستشعاره الحرج، ورفعت محكمة استئناف أسوان برئاسة المستشار خالد حمد، مذكرة إلى محكمة استئناف قنا وتم تحديد جلسة أخرى بتاريخ 16 أغسطس الجارى للنظر فى أولى جلسات محاكمة الطالب المتهم بالتحرش بمعيدته.



