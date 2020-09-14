يوسف الشريف يحتفل بعيد ميلاده مع زوجته إنجى علاء بالورود والشموع (صور)

احتفلت الكاتبة إنجي علاء بعيد ميلاد زوجها الفنان يوسف الشريف، في إحدى قرى الساحل الشمالي، حيث شاركت جمهورها ومتابعيها عبر حسابها الرسمي على تويتر صورا من احتفالها بعيد الميلاد الذي أقامته على شاطئ البحر وزينته بوضع الورود والشموع على الرمال.



أنجي علاء عبر تويتر

ووجهت إنجي علاء رسالة رومانسية إلى زوجها الفنان يوسف الشريف، حيث قالت: "كل سنة وأنت طيب وبخير وسعيد يا حبيبي وعقبال سنين جاية كتيرة حلوة وسعيدة عليك ومحقق فيها كل أحلامك وربنا يخليك ليا وللولاد ولجمهورك".



احتفال يوسف الشريف بعيد ميلاده مع زوجته إنجي علاء

وفي وقت سابق، وجه الفنان يوسف الشريف رسالة إلى زوجته إنجي علاء، حيث تغزل فيها مستعينا بأغنية "زي ما أنتي" للهضبة عمرو دياب، شارك صورة برفقة زوجته عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر، لاقت تفاعلا كبيرا بين المتابعين.

ونشر يوسف الشريف صورته مع زوجته معلقا :"وامّا تيجي في الكلام سيرتك بقول دي حبيبتي الغالية دي بنت الأصول.. مستحيل أقبل في حقك أي كلمة.. أنتي أعلى منهم فوق أنتي نجمة... واللي يسألني عليكي بقول دي نعمة مستحيل أوصف جمالك مهما أقول".



الفنان يوسف الشريف يحتفل بعيد ميلاده مع زوجته إنجي علاء

وتعرض الفنان يوسف الشريف، إلى التنمر من قبل عدد كبير من متابعيه عبر حساباته المختلفة، في أغسطس الماضي بعد نشره لصورة بصحبه زوجته إنجي علاء، حيث ظهر الشريف مع زوجته وهما في حديقة منزلهما عبر حسابة الشخصي، وسرعان ما تلقي عددا كبيرا من تعليقات التنمر على ملابس زوجته التي ظهرت وهي بجواره.

واستغل الكثير من المتنمرين بعض تصريحات الفنان يوسف الشريف السابقة بمقارنتها مع صورته مع زوجته، وسرعان ما تلقي الفنان حملة دعم من عدد كبير من جمهوره عقب تلك الواقعة التي تعرض لها من بعض المتنمرين بشكل كبير.



يوسف الشريف مع زوجته



يوسف الشريف يحتفل بعيد ميلاده مع زوجته إنجي علاء

وشارك يوسف الشريف بمسلسل "النهاية" خلال رمضان 2020، والمسلسل سيناريو وحوار عمرو سمير عاطف وإخراج ياسر سامى وإنتاج شركة سينرجى، ويشارك فى بطولته عمرو عبد الجليل وأحمد وفيق وسهر الصايغ وناهد السباعى ومحمود الليثى وسوسن بدر وسارة عادل وزكي فطين عبد الوهاب ومحمد جمعة وعدد آخر من الفنانين، وموسيقى تصويرية هشام خرما و تدور أحداثة في عام 2120 حول مهندس يحاول مقاومة سيطرة التكنولوجيا على حياة البشر، لكن محاولاته تقوده إلى مواجهات خطيرة، خاصة مع ظهور إنسان آلي مستنسخ منه.

