القمر يتعامد على الكعبة المشرفة اليوم للمرة الرابعة فى 2020

عمليا تستخدم هذه الظاهرة في تحديد اتجاه القبلة بطريقة بسيطة حيث يشير اتجاه القمر بالنسبة للقاطنين في الأماكن البعيدة عن المسجد الحرام وقت التعامد إلى اتجاه مكة المكرمة كما فعل القدماء بدقة توازي دقة تطبيقات الهواتف الذكية.

يذكر أن بداية الشهر الجارى، شهد اكتمال بدر القمر، وعرف هذا البدر عند القبائل الأمريكية باسم بدر الذرة لأنه يتم حصاد الذرة في هذا الوقت من العام، ويبدو القمر بدرا للرائي وللعين المجردة في الفترة من 31 اغسطس حتى 3 سبتمبر، حيث لا تستطيع العين المجردة تمييز استدارة بدر القمر بالكامل بدون أجهزة، اما وقت البدر الكامل فسيكون غدا 1 سبتمبر .

كما كنا على موعد فى 5 سبتمبر مع اقتران القمر مع كوكب المريخ، والاقتران هو الاقتراب الزاوي بين جرم سماوي وجرم سماوي آخر ظاهريا عندما تتم مشاهدتهما من الارض، لذلك تكون المسافة الزاوية بين القمر والمريخ في ذلك اليوم صغيرة الى حد ما وهو ما نسميه الإقتران .