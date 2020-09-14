أمريكا تسجل 40 ألف إصابة جديدة و807 وفيات بفيروس كورونا

قالت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم الأحد، إنها سجلت 40423 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا ليصل إجمالى الإصابات فى البلاد إلى ستة ملايين و467 ألفا و481 حالة، كما تم تسجيل 807 حالات وفاة ليصل إجمالى الوفيات إلى 193195 شخصا.
ويشمل الإحصاء حالات الإصابة والوفيات بمرض كوفيد-19 حتى الساعة الرابعة مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة أمس السبت مقارنة بتقرير اليوم السابق.
ولا تعكس أرقام المراكز الأمريكية بالضرورة البيانات التى تصدرها كل ولاية على حدة.
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