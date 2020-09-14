أصدرت هيئة السكة الحديد منشوراً رسمياً لإدارات المبيعات والتفتيش والمحطات ومشرفو القطارات يبيح لأفراد الجيش والشرطة باستقلال القطارات العادية بأنواعها بموجب الزى العسكرى أو بطاقة إثبات الشخصية العسكرية أو استمارة السفر دون الرجوع إلى شبابيك صرف التذاكر .
وقال المنشور إن أفراد الجيش المرتدون للزى العسكرى يستقلون القطارات مباشرة دون الرجوع إلى شبابيك صرف التذاكر أو إذا كانوا يحملوا استمارة سفر ولا يرتدون زى عسكرى يظهروها لمشرف القطار دون الرجوع لشباك حجز التذاكر، إما إذا كانوا لا يرتدون زى عسكرى أو يحملوا استمارة سفر فيتم تغريمهم وتحصيل الأجرة.
وأضاف المنشور أن أفراد الشرطة يستقلون القطارات مباشرة دون الرجوع إلى شبابيك حجز التذاكر إذا كانوا يرتدون الزى العسكرى أو يحملون بطاقة إثبات الشخصية العسكرية فقط.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر السكة الحديد تسمح لأفراد الجيش والشرطة باستقلال القطار دون الرجوع لشباك الحجز على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع اليوم السابع وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.