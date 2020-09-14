تاجر مخدرات يكشف أسرار تصنيع مخدر الأستروكس داخل منزله فى إمبابة

اعترف عاطل عقب إلقاء رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، القبض عليه فى إمبابة، لاتهامه بتحويل مسكنه إلى مصنع لإنتاج مخدر الاستروكس، أنه لجأ إلى إنتاج المخدر، لسهولة تصنيعه، من خلال شراء كمية من الاستروكس، وإضافة بعض المكونات الأخرى عليها، من تبغ سجائر، ومواد كيماوية، ومبيدات حشرية، وخلطها بنسب معينة، للحصول على كمية كبيرة من المخدر.

وأضاف المتهم أن المرحلة الثانية من الإنتاج، هى التعبئة، حيث يستخدم ميزان حساس، فى تقسيم الكمية المطلوبة، وتعبئتها بأكياس شفافة، حتى تصبع جاهزة ومعدة للبيع، مشيرا أنه يتواصل مع عملائه هاتفيا، من الراغبين فى الحصول على المخدر للاتجار به أو لتعاطيه.

وذكر أنه يحقق أرباح مادية طائلة من تصنيع الاستروكس، والاتجار به، لإقبال المتعاطين على شرائه، بسبب انخفاض قيمته بالمقارنة مع باقى المواد المخدرة الأخرى، مثل الحشيش، والأقراص المخدرة بأنواعها المتعددة.

وقال المتهم إن المبلغ المالى المضبوط بحوزته، والبالغ 96 ألف جنيه، من حصيلة بيع المخدر، فحرر محضر بالواقعة، وتم إحالته إلى النيابة التى قررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق.

وتمكنت الإدارة العامة لمباحث الجيزة، من القبض على عاطل، لاتهامه بتحويل مسكنه إلى مصنع لإنتاج الأستروكس فى إمبابة، وضبط بحوزته 18 كيلو من المخدر، بالإضافة إلى كمية من مخدر الشادو، وتبغ السجائر، وأدوات تستخدم فى التصنيع، ومبلغ 96 ألف جنيه، وحرر محضرا بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

وردت معلومات لضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة، تفيد تورط عاطل فى تصنيع مخدر الاستروكس، داخل مسكنه بإمبابة، وبإعداد كمين للمتهم تم القبض عليه، وبحوزته 18 كيلو و100 جرام من مخدر الاستروكس، و5 كيلو و 100جرام من مخدر الشادو، و3 كيلو من تبغ السجائر، وجركن يحتوى على مادة "تنر"، و وكيمة من الأكياس الشفافة لتبعئة المواد المخدرة، بالإضافة إلى كوب وطبق بلاستيك كبيران الحجم، وقمع بلاستيك يستخدم لسحب المواد السائلة وسكبها على المواد المخدرة، وميزان حساس، ومبلغ 96 ألف جنيه، وهاتف محمول.

وبمواجهة المتهم اعترف بحيازته المضبوطات، لتصنيع الاستروكس، والاتجار به، فحرر محضر بالواقعة، وتم إحالته إلى النيابة للتحقيق.

