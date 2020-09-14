اليوم.. أول جلسات محاكمة المتهم بذبح ابنة عمه وطفليها بكفر الدوار

تبدأ محكمة جنايات الأحداث بكفر الدوار بالبحيرة، برئاسة المستشار محمد أبو يدك، اليوم الاثنين، محاكمة المتهم بذبح ابنة عمه وطفليها، وكانت النيابة العامة قد قررت إحالة المتهم بقتل ابنة عمه لمحاكمة عاجلة أمام محكمة جنايات الأحداث بكفر الدوار، حيث وجهت المحكمة له تهم قتل المجنى عليها وطفليها، بالإضافة إلى الشروع فى اغتصابها .
يذكر أن الأجهزة الأمنية بالبحيرة فى أغسطس الماضى قد تلقت إخطارًا بالعثور على ثلاثة جثث لسيدة 23 سنة وطفليها التوأم 3 سنوات مذبوحين بعزبة عثمان دائرة القسم.
وكشفت تحريات المباحث قيام ابن عم المجنى عليها 17 سنة، ويعمل سائق بارتكاب الجريمة بعد فشله فى التعدى عليها، وخشية من افتضاح أمره، قام بذبحها وذبح طفليها وتركهم وفر هاربا، وتم ضبط المتهم وأحيل إلى النيابة العامة، والتى أحالته إلى محكمة جنايات أحداث كفر الدوار.
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