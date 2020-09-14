استعرض برنامج صباح الخير يا مصر، الذي يقدمه الإعلامي محمد الشاذلي، عبر القناة الأولى، الفضائية المصرية، حالة الطقس اليوم الاثنين.
وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يكون طقس اليوم مائل للحرارة، رطبًا على القاهرة والوجه البحري ويكون معتدلًا في السواحل الشمالية، وسيكون الطقس حارا على جنوب سيناء، وأن يشهد شمال وجنوب الصعيد طقسًا شديد الحرارة.
أما ليلًا، فإن الهيئة تتوقع أن يسود طقس لطيف على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، ومعتدل على جنوب الصعيد، وهذا بيان بدرجات الحرارة في بعض محافظات الجمهورية:
القاهرة العظمى 35 والصغرى 24
الإسكندرية العظمى 32 والصغرى 25
مرسى مطروح العظمى 29 والصغرى 23
بورسعيد العظمى 32 والصغرى 25
دمياط العظمى 31 والصغرى 26
الإسماعيلية العظمى 36 والصغرى 22
السويس العظمى 35 والصغرى 24
سانت كاترين العظمى 34 والصغرى 20
شرم الشيخ العظمى 38 والصغرى 2830
الغردقة العظمى 39 والصغرى 28
الفيوم العظمى 36 والصغرى 24
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طقس اليوم مائل للحرارة على القاهرة والوجه البحرى.. والعظمى بالعاصمة 35 درجة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع اليوم السابع وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.