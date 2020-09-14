3 أسابيع على انتهاء مى عز الدين من تصوير مسلسل "خيط حرير"

3 أسابيع متبقية على إنتهاء تصوير مسلسل "خيط حرير" الذى تقدم بطولته النجمة مى عز الدين، من إنتاج شركة سينرجى، وتأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج إبراهيم فخر، حيث تعمل مى وفريق المسلسل على قدم وساق للانتهاء من تصوير المشاهد المتبقة، ليدخل العمل مراحل المونتاج والمكساج ليصبح جاهزاً للعرض مباشرة.
العمل تدور أحداثه في 45 حلقة، وهو العمل الرابع الذى يجمع مى عز الدين والمخرج إبراهيم فخر، حيث قدما سوياً مسلسل "حالة عشق" عام 2015، ومسلسل "رسايل" عام 2018، ومسلسل "وعد" عام 2016، وتعود مى عز الدين فى "خيط حرير" إلى نوعية المسلسلات الاجتماعية التى نجحت فيها خلال الفترة الماضية .
مسلسل "خيط حير" يشارك فى بطولته إلى جانب مى عز الدين كلًا من محمود عبدالمغنى، سوسن بدر، نيكولا معوض، مى سليم، هنادى مهنى، أحمد خليل، يوسف عثمان، محمد سليمان، صفاء الطوخى، ولاء الشريف، حنان سليمان، أحمد صيام، ياسمين رحمى، ونسمة النجار، تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج إبراهيم فخر.
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