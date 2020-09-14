كتائب الشر.. مخطط الجماعة الإرهابية لبث الأكاذيب "فيديو"

تدير الكتائب الإلكترونية لجماعة الإخوان الإرهابية، حسابات وهمية عديدة، لاستخدامها فى الهجوم على الدولة المصرية ومؤسساتها عبر مواقع التواصل الاجتماعى، من أجل إحداث حالة من القلق فى الشارع المصرى، ضمن الخطة التى يعدها القائم بأعمال مرشد الإخوان إبراهيم منير، لإثارة الفوضى فى الشارع المصرى، وتعتمد لجان الجماعة الإرهابية على أكثر من حساب وهمى لنفس الشخص على "تويتر"، حيث تتلقى الأوامر الخاصة بالمشاركة فى نفس الهاشتاج، وعلى الفور تقوم هذه اللجان بنشره بشكل موسع.



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