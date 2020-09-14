خريف الموت يطرق أبواب أوروبا بسبب كورونا.. ومخاوف من الشتاء

ينتشر فيروس كورونا فى أوروبا بشكل كبير فى الأيام الأخيرة ، خاصة بعد أن رفع الدول القيود اللازمة لاحتواء الوباء، ولا يجد الوباء مكابح فى الدول الأوروبية ، وحذر عدد من الخبراء من أن الخريف والشتاء سيكون "صعب على الجميع" مع أكثر من 1000 حالة يوميا.

وحذر أليج توتوليان، مدير معهد باستور لأبحاث الأوبئة وعلم الأحياء الدقيقة في مدينة سان بطرسبورج، من أن الكثيرين من الروس معرضون للاصطدام في الخريف بمسار لوباء الفيروس التاجي أشد حدة، وقال "أخشى أننا قد نواجه في الخريف مسارا أكثر خطورة لعدوى الفيروس التاجي، مقارنة بالربيع، ويجب أن نكون مستعدين نفسيا لذلك".

ولفت توتوليان إلى أن العلماء ليسوا مستعدين بعد لتقديم إجابة مثبتة علميا بشأن الكيفية التي سيظهر بها اندماج العدوى الموسمية مع عدوى الفيروس التاجي الجديد. علاوة على صعوبة التكهن كيف سيحتمل العدوى أولئك الذين اتبعوا نظام عزل ذاتي صارم.

وعلى الرغم من أن الوفيات لم تسجل ارقام عالية التى حدثت فى الاشهر الأولى من الفيروس ، إلا أن الاصابات بدأت فى الزيادة بسبب الزيادة فى الاختبارات على نطاق واسع، والتى لم يتم تنفيذها فى الموجة الأولى من كوفيد 19، ففى إسبانيا ، أُضيف 12 الف حالة إيجابية ، وفقا لصحيفة "لابانجورديا" الإسبانية.

وتشهد فرنسا أكبر عدد من الحالات منذ انتهاء الاغلاق فى مايو، وقال رئيس الوزراء جان كاستيكس إن الوضع فى "تدهور واضح".

وفي المملكة المتحدة ، حيث اقتصرت التجمعات الاجتماعية على ستة أشخاص ، في الداخل والخارج على حد سواء ، تجاوزت الحالات 3000 حالة في اليوم ، مع تجاوز يومين على التوالي لهذا المستوى، وشوهد مئات الأشخاص يتكدسون على طاولات البارات والمطاعم مساء السبت قبل تطبيق المزيد من القواعد التقييدية.

وحذر مستشار علمي سابق من أن البلاد "على وشك فقدان السيطرة" حيث تطلب السلطات تجنب حفلات نهاية الأسبوع،وتدرس حكومة بوريس جونسون فرض غرامات على الأشخاص الموجودين الذين يتخطون الإغلاق، في غضون ذلك ، احتج الأطباء في نهاية هذا الأسبوع مطالبين بزيادة رواتبهم بنسبة 15٪.

وفي النمسا ، حذر المستشار سيباستيان كورتس من أن الأشهر "الصعبة" قادمة مع وصول مستويات الإصابة إلى المستويات التي شهدتها في مارس، وقال "ما نشهده الآن هو بداية الموجة الثانية"، وقال "الخريف والشتاء سيكونان صعبين على الجميع"، وفي البلاد يعتبرون بالفعل أنه سيتم استئناف 1000 حالة يومية "قريبًا جدًا". أعلن كورتس عن إجراءات جديدة مثل ارتداء الكمامات الإلزامية في المتاجر.

في جمهورية التشيك ، سجلت الحالات اليومية ارتفاع مع 1541 حالة جديدة هذا السبت وحده، وقال وزير الصحة آدم فوجتيك، "لم يتوقع أحد مثل هذه الذروة"، وفي بلجيكا ، يقترب عدد الحالات اليومية أيضًا من 1000 حالة ، حيث تم الإبلاغ عن 941 حالة ، وهو أقل إلى حد ما من 969 في اليوم السابق، و سجلت بلجيكا 636 حالة جديدة في اليوم في المتوسط ​​في الأسبوع بين 3 و 9 سبتمبر ، بزيادة قدرها 38٪ اعتبرها أحد الخبراء الذين يقدمون المشورة للحكومة بشأن الوباء ، عالم الفيروسات ستيفن فان جوشت ، "مزعجًا".

في ألمانيا ، ارتفعت نسبة التكاثر للفيروس فوق 1 إلى 1.15 ، وفقًا لبيانات من جامعة جونز هوبكنز، وتجاوزت الحالات اليومية 1700 حالة ، ولا تزال بعيدة عن ذروة 7000 حالة الوباء.

ولا يبدو أن الأرقام في متناول اليد مقلقة للغاية من التطور في إيطاليا التي عانت من أسوأ ضربة في الموجة الأولى للفيروس ، حيث تجاوزت الحالات 1500 يوميًا ، أي ربع إجمالي 6557 حالة وصلت في مارس، في حين أن لومبارديا ، المركز الأصلي للوباء ، لا تزال تمثل جزءًا كبيرًا من المصابين ، أسفرت الرحلات الصيفية عن تسجيل منطقة روما لأكبر عدد من المرضى في المستشفيات.

وأعرب 88.4 % عن قلقهم من تفشى فيروس كورونا فى أوروبا، وفقا لاستطلاع نشرته الصحيفة الإسبانية على موقعها الإلكترونى، فى حين أن 11.5% يرون أن الفيروس أصبح لا يمثل خطورة مثلما كان فى البداية.



