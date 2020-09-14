مواعيد مباريات الأهلى القادمة فى الدورى

تترقب جماهير الأهلى مواجهة حسم لقب الدورى أمام الاتحاد السكندرى فى الجولة الـ 27 بالدورى الممتاز الليلة، خاصة أن الفوز يتوج الأهلى رسمياً بلقب الدورى الممتاز، حيث يدخل الأحمر المباراة مُحققاً العديد من الأرقام القياسية، منها سلسلة الانتصارات المُتتالية، فالمارد الأحمر خاض 26 مباراة فاز فى 23 وتعادل فى مباراتين وخسر مباراة واحدة، وسجل لاعبو الأحمر 63 لاعباً واستقبل 8 أهداف، ليبقى المارد الأحمر الأفضل هجوماً ودفعا بين أندية الدورى مُتربعاً على القمة برصيد 71 نقطة.

ويتسلّح رينيه فايلر المدير الفنى للأهلى بالأوراق التى حسمت مباريات كثيرة الفترة الأخيرة، أبرزها آليو بادجى ووليد سليمان وقفشة وأحمد الشيخ وعلى معلول وديانج وحمدى فتحى ومحمد الشناوى ومروان محسن، وتحدث المدرب السويسرى مع لاعبيه الأيام الماضية عن أهمية تحقيق الفوز الليلة على الخصم السكندرى العنيد صاحب الحلول الفردية والذى يُقدم عروض جيدة خاصة أمام الفرق الكبيرة.