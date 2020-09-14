خطوات وزارة الصحة للتطوع فى التجارب السريرية للقاح كورونا.. إنفو جراف

"لأجل الإنسانية.. تطوع اليوم وكن جزءا من المجتمع الدولي في معركته ضد جائحة كورونا".. بهذا الشعار تدخل وزارة الصحة المرحلة الثالثة من التجارب السريرية على لقاحين للوقاية من كوفيد 19.

ونستعرض من خلال الإنفو جراف التالى خطوات وزارة الصحة للتطوع فى التجارب السريرية للقاح كورونا.

- تسجيل البيانات الشخصية والصحية بطريقة مميكنة

- تسليم ملف المتطوع شاملا كل البيانات الطبية ونموذج للموافقة على مشاركته المستنيرة.

- دخول المتطوع غرفة الاستشارات لتوضيح كافة المعلومات المتعلقة بالدراسة السريرية ومتطلباتها.

- يوقع المتطوع على نموذج (للموافقة المستنيرة) حال إقراره بالمشاركة، بعد جلسة مع متخصص.

- فحص المتطوع وتسجيل الوظائف الحيوية التى تؤكد مواءمته الصحية والشخصية لمتطلبات المشاركة.

- سحب عينات دم لدراسة حالته المناعية الحالية ومقارنتها بحالته بعد إجراء الدراسة وأخذ مسحة pcr.

- إعطاؤه الجرعة الأولى من اللقاح بمرافقة متخصص.

- نقل المتطوع إلى غرفة الملاحظة لمدة 30 دقيقة قبل مغادرته للاطمئنان عليه وإبلاغه بمواعيد المتابعة.



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