إصابات فيروس كورونا فى عمان تتخطى حاجز الـ 90 ألفا والوفيات 790

أعلنت وزارة الصحة العمانية فى إحاطة صحفية حول أخر مستجدات فيروس كورونا اليوم الاثنين، إن إجمالي عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا بالسلطنة بلغ 90222 إصابة ، في حين بلغت الوفيات 790، مقابل تعافى 83928، لتصل نسبة الشفاء إلى 93 %، وذكرت الوزارة أن عدد المحجوزين بالمستشفيات خلال الـ 24 ساعة الماضية بلغ 69 ليصل إجمالي المحجوزين في المستشفيات إلى 497، وفي العناية المركزة 171.

وفى وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة العمانية أن إجمالي عدد الإصابات المُسجلة بفيروس كورونا بالسلطنة 87328 إصابة، بزيادة قدرها 256 حالة عن أمس، والوفيات 734، بزيادة قدرها 6 وفيات، منوهة بأن عدد الحالات التي تماثلت للشفاء بلغت 82805 ، لتصل نسبة الشفاء إلى94.8 %.

و أكدت وزارة الصحة العمانية، أن عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا بالسلطنة بلغ 87072 إصابة ، مشيرة إلى أن الوفيات بلغت 728، مقابل شفاء 82406 لتصل نسبة الشفاء إلى 94.6 %.

و ذكرت وزارة الصحة العمانية ، أن إجمالي عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد -19) بسلطنة عمان بلغ 85 ألفا و928 حالة إصابة، وأوضحت الوزارة - في بيان أوردته وكالة الأنباء العمانية - أن إجمالي حالات الوفاة بلغ 689 في حين وصل عدد المتعافين إلى 81024 حالة، لتبلغ نسبة الشفاء 94.2 %.

