ضبط 1265 قرص دواء مجهول المصدر وغلق مكتب مستلزمات طبية بالشرقية

أكد الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، أن إدارة التفتيش الصيدلى بالمديرية بالتنسيق مع مفتشي الصيدله بإدارات الزقازيق وبلبيس وديرب نجم الصحية، قامت بشن حملات للتفتيش على عدد من الصيدليات العامة بمراكز الزقازيق وبلبيس وديرب نجم.

أوضح وكيل الوزارة أن الحملات التفتيشية أسفرت عن ضبط وتحريز مخالفات دوائية بواقع 1265 (قرص/عبوة / وحدة / زجاجة) لأدوية ومستلزمات طبية مخالفة وجاءت المضبوطات المخالفة ما بين أدوية مجهولة المصدر غير مسجلة بوزارة الصحة وأدوية محفوظة في غير إشتراطات التخزين المناسبة لها مما يعرضها للتلف، وأدوية بدون فواتير، وأدوية صدر منشور من وزارة الصحة بمنع تداولها، وتم تحرير المحاضر اللازمة لإتخاذ اللازم قانونا حيال المخالفات المضبوطة.

وفي سياق متصل قامت إدارة التفتيش الصيدلي بالمديرية بالتعاون مع هيئة الرقابة التموينية بالمحافظة بشن حملة تفتيشية علي الصيدليات ومكاتب المستلزمات الطبية بمركز ومدينة الابراهيمية، أسفرت عن ضبط مكتب لبيع المستلزمات الطبية يعمل بدون ترخيص، ويقوم ببيع وتداول المستلزمات الطبية بالمخالفة للقانون، وتم ضبط مستلزمات طبية منتهية الصلاحية معدة للبيع، ومستلزمات طبية غير مسجلة بوزارة الصحة، وآخري مجهولة المصدر، وتم تحريز المضبوطات، وتشميع المكتب بكامل محتوياته، وتحرير المحضر اللازم حيال المخالفات بمركز شرطة الإبراهيمية، برقم 6224 لسنة 2020 جنح الإبراهيمية.

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على وكيل وزارة الصحة بضرورة تكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على الصيدليات ومخازن الأدوية بنطاق دائرة المحافظة لضبط سوق الأدوية وإحكام السيطرة على تداول و بيع الأدوية الممنوع تداولها وإحكام الرقابة على الصيدليات والتأكد من حصولها على التراخيص اللازمة وصلاحية المنتجات المعروضة بها للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين .



