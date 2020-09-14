تقارير مغربية تؤكد اقتراب الأهلى من ضم بدر بانون مدافع الرجاء

كشفت تقارير صحفية مغربية اقتراب نادى الأهلي المصري من حسم صفقة بدر بانون، مدافع الرجاء المغربى فى فترة الانتقالات المقبلة، بعدما قطع الأهلي شوطا طويلا مع اللاعب وإدارة الرجاء لحسم الصفقة خلال الأيام القليلة الماضية.

ويلتقى الأهلى والزمالك مع الوداد المغربى والرجاء على الترتيب فى نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا، بينما سيكون بيراميدز فى مواجهة مع حوريا كوناكرى الغينى فى نصف نهائى الكونفدرالية، والثنائى المغربى حسنية أغادير ونهضة بركان فى نصف النهائى الآخر.

وقالت صحيفة "هسبورت" المغربية، إن الأهلى والرجاء اتفقا على جميع التفاصيل المالية الخاصة بالصفقة، لتصبح عند اكتمالها إحدى أبرز الانتقالات بين الدوريين المغربي والمصرى مقابل مبلغ مالى كبير.

وأشارت الصحيفة إلى أن حسم الرجاء صفقة مروان الهدهودى، المنتظر أن يلتحق بالفريق "الأخضر" عقب نهاية الموسم الحالى من الدفاع الحسني الجديدى، جعلت الرجاء يوافق على السماح برحيل أحد الأعمدة الرئيسية.

وأضافت الصحيفة أن المفاوضات بين الطرفين تتم منذ فترة فى سرية تامة، خاصة أن الفريقين معا يخوضان آخر مباريات الدوريين المغربي والمصري ويحضران لمباريات حارقة لحساب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وشددت الصحيفة على أن صفقة انتقال بانون إلى الأهلي المصري، حال اكتمالها رسميا، تؤكد أن الدورى المغربى "سوق" للأندية المصرية بعد رحيل كل من محمد أوناجم وأشرف بنشرقي وحميد أحداد فى وقت سابق لتقوية الأندية المحلية على حساب الأندية المغربية، خاصة خلال المواجهات التي تجمع الطرفين على المستوى القاري.

وأكدت الصحيفة أن بانون يعد أحد أبرز اللاعبين الذين أنجبتهم البطولة الوطنية خلال السنوات الأخيرة، حيث قاد الرجاء للتتويج بأكثر من لقب، كما حمل شارة قيادة المنتخب المغربي للاعبين المحليين في النسخة الأخيرة.

