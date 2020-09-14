شاب فرنسى يغتصب عجوزا هولندية تبلغ 98 عاما.. ويعترف: كان برغبتها

تعرضت مُسنة هولندية تبلغ من العمر نحو 98 عاما للاغتصاب من قبل رجل فرنسى يبلغ 35 عاما، وفقا لما ذكرت وسائل إعلام هولندية، أمس السبت.

ووفقا للمصادر فإن الحادثة وقعت فى دار للمسنين فى مدينة ليليستاد وسط هولندا نهاية مايو الماضى، مشيرة إلى أن المشتبه به دخل إلى غرفة المُسنة ليلا ومارس الجنس معها مرتين قبل أن يغادر فى الصباح.

وذكر المدعى العام، أن الرجل قام بسحب زر الإنذار واغتصبها مرتين رغم صراخها، وبدوره، اعترف المتهم الفرنسى أنتونى.س أقر بفعلته، وأن ما حدث جاء رغبة من المرأة وليس اغتصابا.

واستنكر المتهم الفرنسى، عدم فهمه احتجازه منذ ثلاثة أشهر ونصف، مادام الأمر تم برضا السيدة، حسب قوله.

وذكر أنه لم يكن لدى المرأة جهاز إنذار فى معصمها، مضيفا أنها هى من حذرته أن ممرضة تساعدها فى الاستحمام قادمة وأن عليه مغادرة المكان، لكن أثناء خروجه من غرفة المُسنة وجدته الممرضة وهى من بلغت عنه.

وكان الرجل قد وصل هولندا فى يناير من أجل السياحة، لكن بعد فرض قيود كورونا، لم يستطع العودة إلى فرنسا.