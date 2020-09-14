الغموض يحيط بنفوق 137 أسدا بحريا فى المكسيك .. صور

لسبب غير معروف حتى الآن، تم العثور على ما لا يقل عن 137 من أسد البحر ميتة على أحد الشواطئ فى المكسيك، حيث قال مسؤولو حماية البيئة المكسيكيون إن الأسود المتوفاة لم تظهر أى إصابات لكونها عالقة في شباك أو حبال الصيد ، حسبما ذكرت شبكة سكاي نيوز، كما لم يتم العثور على العلامات الموجودة بعد اصطدامها بالقوارب.



اسود نافقة

الأسباب المذكورة هى الأسباب الشائعة وراء موت أسود البحر، فقد تم العثور على الأسود الميتة على امتداد 80 ميلاً (130 كم) من ساحل كوموندو في ولاية باجا كاليفورنيا سور، ونظرًا لخطر الانقراض ، يتم منح أسود البحر في كاليفورنيا الحماية في المكسيك.



الأسد النافق

أسد البحر حيوان بحري يشبه الفقمة سمي أسد البحر لوجود عرف حول رقبة الذكور يشبه لبدة الأسد، ووعادة ما تكون الأنثى أخف وزنا من الذكر وأقصر منه، إذ يبلغ طولها حوالي 75% من طول الذكر وتزن نحو 25% من وزنه.

