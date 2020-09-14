تحرير 3087 مخالفة لسيارات ودراجات بخارية فى ميادين وشوارع الجيزة

شنت إدارة المرور بالجيزة حملة لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، من قائدى السيارات والدراجات البخارية، بطرق وميادين المحافظة، أسفرت عن تحرير 3087 مخالفة لتجاوز السرعة المقررة، ولوحات غير مؤمنة، وعدم ارتداء الكمامات، بالإضافة إلى تركيب ملصقات ومتعلقات، والوقوف عشوائيا، والقيادة بدون ترخيص، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين، وتولت النيابات المختصة التحقيق.
وعززت، اليوم الاثنين، الإدارة العامة لمرور القاهرة تواجدها بالشوارع والميادين، مع انتشار الخدمات المرورية، أعلى المحاور للعمل على إزالة أى أعطال مرورية، أو حوادث تعوق حركة السيارات بشوارع العاصمة، ولتسهيل وصول المواطنين إلى الأماكن التى يقصدونها.
وانتشر رجال المرور بربوع العاصمة لشن حملات مرورية مكثفة لرصد كل المخالفات المرورية بشتى أنواعها، وعدم التهاون مع مخالفى قواعد وآداب المرور، كما يتم رفع كل السيارات المتروكة التى يتم رصدها بالشوارع وتتسبب فى زحامات مرورية بالطرق.
وتمركزت الحملات المرورية أعلى المحاور والشوارع بالجيزة لرصد المخالفات وإلزام المواطنين بقواعد وآداب المرور، وللحد من وقوع الحوادث المرورية الناجمة عن السير عكس الاتجاه، أو الانتظار الخاطئ بالطرق السريعة.
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