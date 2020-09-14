منافس الأهلى.. الوداد يضم 12 لاعبا من فريق الشباب للتدريبات

قرر الأرجنتيني أنجيل جاموندي، المدير الفنى لنادى الوداد المغربى، ضم 12 لاعبا جديدا للفريق خلال تدريبات الفريق المقبلة استعدادا لاستكمال منافسات الدورى المغربى.
وافقت اللجنة التنفيذية بالكاف على تغيير المواعيد الخاصة بالدور نصف النهائي لمسابقة دوري أبطال أفريقيا ويلتقى الأهلى مع الوداد المغربى، فى نصف نهائي دورى أبطال أفريقيا، أحد أيام 17 أو 18 أكتوبر المقبل فى الدار البيضاء، على أن تقام مباراة الإياب أحد أيام 23 و 24 من نفس الشهر، فى القاهرة.
وقال موقع 360 LE سبورت المغربى، إن الأرجنتيني ميجيل جاموندي قرر ضم 12 لاعبا من فريق الشباب بتدريبات الفريق الأول لاختيار الافضل منهم، لعدم اقتناعه بمستوى عدد من اللاعبين الذين تعاقد معهم الفريق الأول خلال الميركاتو الشتوي الماضي، إضافة لعدم جاهزية لاعبين أخرين الذين يتماثلون للشفاء من فبروس "كورونا" المستجد .
وأضاف الموقع أن المدرب الجديد للوداد ضم كلا من حمزة جنان الله، سعد الدين سكومة، أيمن الحمراوي، أيمن أوبراري، إلياس صميلي، سعد المرنيسي، أنس كريمي، محمد الوردي، ياسين ميما، مغيث الولجي، عثمان شاكور، أسامة الغلاوي.
وكان الحساب الرسمى للوداد المغربى قد أعلن عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" فسخ عقد المدرب الإسباني خوان كارلوس جاريدو، بعدما حصل على جميع مستحقاته المالية، وقدم نادى الوداد الشكر لجاريدو على كل ما قدمه للفريق، خلال مدة تدريبه، كما تم أيضا فسخ العقد الخاص بالمعد البدنى بالتراضى".
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