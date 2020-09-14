الخزانة الأمريكية تعلن 20 سبتمبر موعدا نهائيا لبيع تطبيق "تيك توك"

أعلنت الخزانة الأمريكية قبل قليل، أن 20 سبتمبر الجارى هو الموعد النهائى لبيع التطبيق الشهير "تيك توك".، جاء ذلك نقلا عن قناة العربية الإخبارية.

فى غضون ذلك، اختارت شركة بايت دانس الصينية كونسورتيوم تقوده شركة أوراكل لصفقة عمليات تطبيق تيك توك للمقاطع المصورة القصيرة فى الولايات المتحدة متفوقا بذلك على شركة مايكروسوفت المنافسة وذلك حسبما قال شخص مطلع على هذا الأمر يوم الأحد.

وتجرى بايت دانس محادثات لبيع عمليات تيك توك فى الولايات المتحدة لمشترين محتملين منذ أن هدد الرئيس دونالد ترامب الشهر الماضى بحظر هذه الخدمة إذا لم يتم بيعها.

وستحتاج بايت دانس لموافقة حكومتى الولايات المتحدة والصين على هذه الصفقة. وكانت مايكروسوفت قد ذكرت فى وقت سابق يوم الأحد أن بايت دانس أبلغتها بأنها لن تبيعها عمليات تيك توك فى أمريكا.

وقالت مصادر على دراية مباشرة بقضية تيك توك فى أمريكا أن بكين تعارض البيع الإجبارى لعمليات تيك توك فى الولايات المتحدة من قبل مالكها الصينى بايت دانس، وتفضل غلق تطبيق الفيديو القصير فى الولايات المتحدة، فيما تجرى حاليا ByteDance محادثات لبيع أعمال TikTok الأمريكية لمشترين محتملين، بما فى ذلك مايكروسوفت وOracle منذ أن هدد الرئيس الأمريكى دونالد ترامب الشهر الماضى بحظر الخدمة إذا لم يتم بيعها.

