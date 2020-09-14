ليفربول يحتفل بهاتريك صلاح في افتتاح الدوري لليوم الثاني على التوالي.. فيديو

يحتفل نادي ليفربول لليوم الثاني على التوالي بالانطلاقة المميزة للنجم المصري محمد صلاح خلال افتتاح منافسات الدوري الإنجليزي بتسجيله هاتريك أمام ليدز يونايتد، ويستمر الحساب الرسمي للريدز على "تويتر" في إعادة أهداف صلاح الثلاثية في افتتاح البريميرليج، ونشر ليفربول ملخص أهداف صلاح من جديد وعلق قائلا: "أشياء نحب أن نراها ثلاثية مُذهلة من الملك المصري واحتفال مميز".

كما شارك الحساب الرسمي لليفربول على "تويتر"، صور لمسات محمد صلاح خلال مباراة افتتاح الدوري، وغازل الريدز الفرعون المصري: " ما أجمل أن تبدأ يومك بتذكر هذا الأداء الرائع من مو"، في إشارة لثلاثية الفريق أمام ليدز.



احتفال الريدز بمحمد صلاح

وحظى الثنائي المصرى محمد صلاح ومحمد الننى لاعبا ليفربول وأرسنال بإشادة واسعة من جانب صحيفة "جارديان" البريطانية بعد المستويات الرائعة التى ظهر عليها الثنائى فى الجولة الأولى من عمر مسابقة الدورى الإنجليزى الممتاز "البريميرليج".

وقالت الصحيفة "يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول أنهى جميع عبارات المدح التي يمكن أن تقال للنجم المصري محمد صلاح، بعدما كان اللاعب الوحيد الذى نجح فى صناعة الفارق لناديه أمام ليدز يونايتد، الأرقام القياسية التى يحققها اللاعب تحكي قصة تألقه مع ليفربول، وكان كلوب محقاً عندما قال أن محمد صلاح قدم واحدة من أفضل عروضه مع ناديه أمام ليدز يونايتد".

وعن محمد الننى قالت الصحيفة "يبدو أن اللاعب المصرى استفاد كثيراً من اللعب مع فريق بشكتاش التركى لمدة موسم على سبيل الإعارة، النني أصبح لاعب أكثر نضجًا، واستقر سريعًا فى خط الوسط، هناك الكثير من جماهير أرسنال اعتقدت أن النني سيكون أول المغادرين خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، لكن المستوى الرائع الذي ظهر عليه في مباراتي ليفربول بالدرع الخيرية وفولهام في افتتاح الدوري الإنجليزي، يؤكد أن اللاعب بات ضمن خطط أرتيتا هذا الموسم".

