رئيس الوزراء يرأس اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا

عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، اجتماع اللجنة العليا لإدارة ازمة كورونا لمتابعة مستجدات فيروس كورونا وجهود الدولة لمواجهة الفيروس.
وكان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، قد عقد اجتماعًا، اليوم؛ لاستعراض تطورات مشروع مدينة دمياط للأثاث. وحضر الاجتماع عبر الفيديو كونفرانس نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، والدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، وأسامة صالح رئيس مجلس إدارة شركة مدينة دمياط للأثاث.
واستهل رئيس الوزراء الاجتماع، بالتأكيد على ضرورة الإسراع فى استكمال باقى مكونات مشروع مدينة دمياط للأثاث، لا سيّما ما يتعلق بالاستفادة بتصميمات عالمية معاصرة تساعد فى زيادة فرص التصدير للأسواق الأوروبية، وتتماشى مع التفضيلات الغربية فى عالم الأثاث، من خلال ما يمكن أن يقدمه خبراء عالميون فى هذا المجال.
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